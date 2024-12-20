投資台灣再添9案 台北港埠13億增建爐石二廠

投資台灣再添動能，投資台灣事務所近日通過9家企業申請案，包含台商回台方案的亞東綠材、台北港埠，以及中小企業方案的新科智慧物流、鼎耀食品、淞暘興業、見得行公司、偉宏興工業、總盈汽車、漢泰科技。

截至目前，投資台灣三大方案已吸引1611家企業，投資額超過新台幣2兆4499億元，預估創造15萬8413個就業機會；後續尚有46家企業排隊待審。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，台北港埠專注於船舶貨物裝卸、水淬爐石研磨加工與物流倉儲等業務，因應市場需求與環保趨勢，公司計畫斥資近13億元於台北港區增建爐石二廠，專注於再生爐石粉的研磨製造，該廠將採用液化石油氣（LPG）潔淨燃料及智能化設備，優化生產流程並提升能源效率。

亞東綠材於109年首度申請中小企業投資方案，鑒於對永續環保發展的使命感，再度申請投資案，規劃以逾3億元於桃園觀音廠區，進行回收產能的改造升級。

新科智慧物流提供智慧倉儲物流服務，於110年通過首件中小企業投資方案，為因應市場趨勢和客戶需求變化，並擴大自由貿易港區的倉儲和服務能力，決定再加碼投資第2案，於台北港智慧倉儲物流園區打造多溫層智慧專倉，總投資金額逾12億元。

響應政府推動「2030年客運車輛電動化推動計畫」，台灣前3大綠能電動巴士製造商總盈汽車宣布，將投資逾7億元於台南市永康區新建第5廠區，並導入自動噴塗機器人、MES智能車間系統及ERP整合系統，以提升生產產能和產品品質。