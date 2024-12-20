機械公會2025淨零轉型 鎖定四大工作重點迎接綠色商機

為促成機械業淨零轉型，迎接綠色商機到來，台灣機械公會20日宣布2025年四大工作重點，包括參與經濟部「機械業碳係數資料庫」建立、制定機械業共通性關鍵零組件PCR(碳足跡產品類別規則)、成立綠色機械審查暨認證委員會，及網羅機械低碳專家攜手產業人才培育工作。

機械公會同時也呼籲環境部，在制定2035年新減碳目標時，應將製造業的主體-機械生產設備一併納入考量，才能有效達標。

機械公會今日召開「機械業淨零永續推動委員會」，由理事長莊大立主持，邀請20餘位產業機械、零組件等專委會會長，及低碳顧問專家群，討論機械業2025年綠色低碳轉型策略。

莊大立致詞時首先感謝經濟部產業發展署，將從2025年開始協助建立「機械業碳係數資料庫」。因為台灣機械之業態，組裝比例偏高，在進行產品碳足跡盤查時，要取得主要組件及次要組件之碳係數是困難的。

產發署聽到機械公會的聲音後，敲定從2025年投入經費及人力，幫業者建立「機械設備碳係數資料庫」，除可減輕機械業逐漸被客戶要求須提出產品碳足跡數據的繁雜工作外，也成為啟動機械供應鏈綠色轉型的金鑰。

莊大立表示，機械公會也將邀集產學研低碳領頭羊，成立「綠色機械審查暨認證委員會」，以作為業者研發綠色機械，及政府提倡綠色採購時的參考。因為台灣的製造業中，仍有不少在使用耗電、耗能，甚至漏水、漏油的老舊生產設備，這與台灣的能源政策背道而馳。

而國內機械業這幾年來，已經陸續產出綠色生產設備，建議政府除鼓勵製造業換購國產節能設備外，也應有一個對「綠色機械」的認定機制。

以日本政府為例，自2021年起，制定促進企業投入節能補助計畫，鼓勵日本企業換購節能設備，其補助機制為，設備製造商透過政府預先設定的公式進行效能計算，只要減碳效能較前一代產品達1%者(每年平均)，即可成為製造業採購時的補助對象。莊大立認為，台灣也應該有一個客觀公證的審查及認證機制。

機械公會為響應政府2050淨零排放目標，於2022年設立「機械業淨零永續推動委員會」，至今已協助數十家會員投入碳盤查工作，在此練兵的過程中，也形成了一個深知機械業樣態的低碳輔導顧問團。接下來公會將引導業者從盤查階段進入減碳階段。

然而，綠色轉型除了實施精實生產可立刻看到成效外，導入智慧化工具、善用AI輔助都是必要的過程，加上還有產品研發、供應鏈管理、關鍵技術發展與優化、國內外法規等課題，若有政府的引領與協助，其轉型速度必定更有效率。