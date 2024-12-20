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山崩地滑 經部預告台北、新北、基隆3處地質敏感區修正

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部地質調查及礦業管理中心20日公布台北市、新北市、基隆市等三處「山崩與地滑地質敏感區」修正，讓各界了解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理地質敏感區的基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜。

地礦中心表示，自2014年起依《地質法》陸續劃定公告山崩與地滑地質敏感區，本次預告修正之「山崩與地滑地質敏感區（L0001臺北市）」、「山崩與地滑地質敏感區（L0007新北市）」及「山崩與地滑地質敏感區（L0008基隆市）」草案，是考量近年有許多新生山崩，以及地礦業中心新完成的全島高解析度空載光達數值地形等資料「發現新的山崩證據」，因此進行變更地質敏感區之範圍。

地礦中心指出，地質敏感區為土地開發、防災與保育的重要資料，公告之目的是讓社會各界能預先瞭解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理地質敏感區之基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜，並事先依地質特性，在設計施工方面，研擬適當的因應對策及補強措施，以提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能；此外，地質敏感區以外地區若有土地之開發行為，仍應加以注意並依相關法令規定辦理地質調查。

地礦中心還提到，地質敏感區相關書圖文件中載明了地質敏感區範圍內之地形、地層性質等資訊，民眾如有興趣，可至經濟部地調質查及礦業管理中心全球資訊網站（網址：https://www.gsmma.gov.tw/nss/p/index），及經濟部主管法規查詢系統/草案預告論壇（網址：https://law.moea.gov.tw/DraftForum.aspx）（或由「經濟部全球資訊網首頁/法規及訴願/草案預告」可連結本網頁）參閱及下載；另變更計畫書草案可逕自經濟部地質調查及礦業管理中心全球資訊網站「地質法專區」下載電子檔。

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