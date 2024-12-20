經部預告修正山崩與地滑地質敏感區 新增陽金公路

經濟部今天預告修正山崩與地滑地質敏感區草案，其中擴大基隆潮境公園敏感區範圍，由於今年颱風重創陽金公路，這次也新增陽金公路為地滑地質敏感區，希望透過更新山崩風險區域，讓社會可因地制宜規劃開發事宜。

經濟部自民國103年起依地質法陸續劃定公告山崩與地滑地質敏感區，地礦中心今天發布新聞稿宣布，預告修正「山崩與地滑地質敏感區（L0001台北市）」、「山崩與地滑地質敏感區（L0007新北市）」及「山崩與地滑地質敏感區（L0008基隆市）」草案。

地礦中心表示，這次調查時間歷時2至3年，加上近期出現新的山崩證據，希望透過修正草案更新地質敏感區範圍，其中除了擴大基隆潮境公園編列範圍，由於今年颱風重創陽金公路，造成路基嚴重坍方，因此這次也新增陽金公路為地滑地質敏感區。

地礦中心表示，透過新完成的全島高解析度空載光達數值地形等資料發現新的山崩證據，因此進行變更地質敏感區的範圍，變更後台北市、新北市及基隆市的山崩與地滑地質敏感區面積分別為17.34平方公里、185.2平方公里及23.46平方公里，分別涉及台北市8個行政區、新北市25個行政區及基隆市7個行政區。

地礦中心表示，地質敏感區為土地開發、防災與保育的重要資料，地質法及其相關法規皆無禁止或限制開發的規定，公告目的是讓社會各界能預先了解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理地質敏感區基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜。

在設計施工方面，地礦中心表示，可事先依地質特性，研擬適當的因應對策及補強措施，以提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能；此外，地質敏感區以外地區若有土地開發行為，仍應加以注意並依相關法令規定辦理地質調查。