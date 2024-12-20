工總質疑產創修法「空白授權」 經濟部回應了

關於工總2024年12月20日針對這次產創條例第22條修法增訂投資納管項目，恐有「空白授權」疑慮的報導，經濟部20日表示，近年經濟安全議題為國際社會高度關切，為因應國際趨勢，保護關鍵技術，避免影響國家安全，故提出產創條例第22條修正草案，針對「特定國家或地區」、「特定產業或技術」或「一定金額」的投資案件，應於事前申請許可。

有關空白授權的疑慮，經濟部則回應，將依同條第五項授權，針對「特定國家或地區」、「特定產業或技術」或「一定金額」於子法中予以明訂；未來授權子法訂定時，將會廣納各界意見，並歡迎產業界在法規預告期提出建議。