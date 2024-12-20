北北基地質敏感區預告更新 基隆唯一面積增加

經濟部預告修正「山崩與地滑地質敏感區（L0001臺北市）」、「山崩與地滑地質敏感區（L0007新北市）」及「山崩與地滑地質敏感區（L0008基隆市）」草案，變更後台北市、新北市及基隆市的山崩與地滑地質敏感區面積分別為17.34平方公里、185.2平方公里及23.46平方公里，其中只有基隆面積略有增加，主要是因為潮鏡公園今年6月發生的崩坍。

經濟部地質調查及礦業管理中心指出，經濟部自民國103年起依地質法陸續劃定公告山崩與地滑地質敏感區，目前全台已經調查過一遍並已公告，這次雙北及基隆市的修正預告，是104年8月26日公告後的首次修正。

台北市山崩與地滑地質敏感區面積原來是18.5平方公里，變更後是17.34平方公里，減少1.16平方公里；新北市地質敏感區面積原來是188.3平方公里，變更後是185.2平方公里，減少2.83平方公里；基隆市地質敏感區原來是21.83平方公里，變更後增加1.63公里。涉及台北市8個行政區、新北市25個行政區，以及基市7個行政區。

經濟部地質調查及礦業管理中心副主任邵屏華表示，台北市、新北市、基隆市的山崩與地滑地質敏感區的變更，是考量近年有許多新生山崩，且地質調查及礦業管理中心新完成全島高解析度空載光達數值地形等資料，發現新的山崩證據，因此進行變更地質敏感區的範圍。

邵屏華指出，累積山崩與地滑的資料到一定程度，或是民眾反映，收集足夠的資料就會更新，在今年6月潮境公園發生崩坍案件之前，此次基隆市的更新審查專案已經完成開會，但因為有新證據，還是增加納入，明年2月預告期結束後，辦理審議會，4月以前正式公告，因此事涉民眾財產安全，因此執行進度要加快。