觀光署設「駐馬尼拉台灣觀光服務分處」 盼吸引菲律賓旅客來台觀光

交通部觀光署為拓展菲律賓來台觀光市場，20日成立「駐馬尼拉台灣觀光服務分處」，提供菲律賓市場更直接的旅遊服務，盼吸引更多菲律賓旅客選擇台灣作為首選旅遊目的地。

觀光署指出，今日揭牌儀式由駐菲律賓台北經濟文化辦事處大使周民淦和觀光署國際組組長黃易成偕同菲律賓旅行協會會長MS. Mariegel Tankiang Manotok等多家菲律賓旅遊相關協會代表、台菲航空公司與旅行業者等共同見證。黃易成表示，自己代表周永暉署長參與揭牌，見證觀光署於菲律賓首都馬尼拉集金融、文化和娛樂中心的馬卡蒂區設置「駐馬尼拉觀光服務分處(TTIC in Manila)」，提供台灣觀光旅遊諮詢與資料索取服務，並且規劃台菲旅行業者訪談交流空間，第一線貼近菲律賓旅客和業者需求，直接傳達台灣觀光資訊。

觀光署看好菲國市場來台潛力，透過代言人公關行銷計畫與旅行業者輔導計畫雙管齊下，今年來台人數成長亮眼，根據觀光署統計，截至2024年10月底已有超過37.8萬名菲國遊客造訪台灣，現居東南亞國家來台旅客市場第1位。今年第4季趁勝追擊，推出菲律賓市場限定的優惠措施，包括團客參訪台北101觀景台之優惠活動，自由行旅客享機票買2送1與兌換免費Pocket Wi-Fi服務，並於馬尼拉首都圈輕軌系統打造台灣觀光列車穿梭，在菲律賓旅遊市場掀起話題。

菲律賓旅客來台人次快速成長，今年1至10月達37.8萬人次，較去年同期成長35%。黃易成表示，台菲航程僅2小時，航班和航點眾多等優勢，駐馬尼拉台灣觀光服務分處正式啟用後，將發揮宣傳力道加深民眾對台灣觀光品牌意象，強化與當地媒體與旅遊業者溝通網絡，達成菲律賓來台人次成長目標。