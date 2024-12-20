供應鏈調整 東協前11月外銷接單金額已提早創歷年新高

根據經濟部20日發布的11月外銷訂單統計結果顯示，雖然11月東協受手機訂單拖累轉為負成長，單月接單84.8億美元，年減0.8%，但接單金額仍為同期次高。經濟部統計處長黃于玲表示，累計今年1~11月接自東協訂單已達900.2億美元，突破900億美元整數大關，提早創歷年新高。

至於近年受惠AI及高速運算商機而異軍突起的美國，11月外銷訂單金額已連續八個月正成長，累計今年前11月接自美國訂單1,753.6億美元，則為歷年第三高，年增6.7%。

接自日本訂單今年7月以後開始連五紅，11月更出現雙位數年增率。11月接自日本訂單25.9億美元，年增17.8%，不過，累計1~11月接自日本訂單仍是負成長，接單265.6億美元，年減6.5%。

黃于玲指出，11月的日本外銷訂單主要受到遊戲機產品挹注。據了解，SONY新款遊戲機PS5 pro在今年11月上市，任天堂明年第1季也將出新機ns2；預料應是新品上市的備貨效應顯現。

歐洲11月外銷訂單金額75.5億美元，呈年月雙減，主要是受手機拉貨動能趨緩影響。不過，黃于玲表示，歐洲隨通膨趨緩，經濟已慢慢復甦，但是復甦相對緩慢。

中國大陸及香港11月接單105.9億美元，同樣呈年月雙減，又以電子產品減少2.8億美元或減4.7%較多。黃于玲表示，目前大陸經濟狀況不好，若有農曆年拉貨潮，目前預估全年應可呈現正成長。