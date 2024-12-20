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前11月七大貨品接單均呈年增 反映長期趨勢向上格局

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
資訊通信產品表現不如預期，成為11月外銷訂單金額較預期差的主因。 圖/聯合報系資料照片
資訊通信產品表現不如預期，成為11月外銷訂單金額較預期差的主因。 圖/聯合報系資料照片

資訊通信產品表現不如預期，成為11月外銷訂單金額較預期差的主因。按貨品觀察，經濟部指出，11月外銷訂單七大主要貨品，除了資訊通信產品呈現衰退外，基本金屬製品、化學品同樣為負成長。

根據經濟部資料顯示，資訊通信產品11月外銷訂單金額158.2億美元，年減2.3%，月減10%；基本金屬製品接單19.4億美元，年減6.3%，月減8.8%，主因鋼捲鋼板因海外同業產能過剩，低價搶單，致接單減少，其中又以接自歐洲減0.9億美元較多。

化學品11月接單14億美元，年減1.3%，月增0.4%。主因石化產品持續受到海外同業產能開出、低價競爭影響，致訂單減少，惟電子用化學材料接單成長，抵銷部分減幅，其中又以接自大陸及香港減0.7億美元較多，惟東協增0.6億美元，抵銷部分減幅。

至於11月接單金額最高貨品是電子產品190.9億美元，年增7.2%，以接自美國訂單成長最多。累計1~11月接單1,916.3億美元，年增9.6%。受惠AI及高效運算商機，帶動IC製造、印刷電路板訂單成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，我國外銷訂單受資訊通信產品影響較大，11月資訊通信產品表現不如預期，主因手機拉貨動能趨緩，尤以歐洲和東協減少最多，由於現在客戶比較會根據實際銷售狀況去進行調整，因此拉貨動能保守。

至於是否代表耶誕拉貨潮結束？黃于玲說明，一般年底銷售備貨高峰會出在10月、11月。回顧今年資通產品各月訂單，高峰則出現在9月176億美元、10月175.8億美元，11月則已回落。

不過，黃于玲還提到，以長期趨勢觀察，累計1~11月外銷訂單金額七大貨品都是呈現年增情形，可以反映長期趨勢向上格局，但短期仍有震盪和波動。以全年看，傳產貨品接單雖勉強維持正成長，但增速都很低，只比持平稍好一點。

經濟部

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