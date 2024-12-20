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川普關稅風險提前備貨潮出現？ 經濟部調查出爐

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
川普關稅新政不明，廠商觀望居多，經濟部調查廠商看法，目前川普2.0的提前拉貨潮僅少數廠商才有。(歐新社)
川普關稅新政不明，廠商觀望居多，經濟部調查廠商看法，目前川普2.0的提前拉貨潮僅少數廠商才有。(歐新社)

川普重返白宮被視為明年經濟成長的最大變數，尤其是關稅新政，對出口導向國家例如台灣，影響不容忽視，廠商是否提前備貨，以規避關稅風險？經濟部調查266家廠商後發現，近8成廠商表示，客戶都還在觀望。

經濟部統計長黃于玲表示，經濟部詢問266家規模較大的廠商，占整體外銷受查廠商樣本63.5％，266家中有22家表示有，占比8.3％，212家則說沒有拉貨潮，占比79.7％；不知道的32家，占比12％，因此，川普2.0的提前拉貨潮只有少部分廠商出現，大部分廠商反應冷淡。

黃于玲說，川普未來政策尚不確定，政策如何實施、提高關稅的貨品有哪些，以及稅率為何，目前都不明確，且與廠商自己生產的配置也息息相關，因此廠商多數表示客戶還在觀察，因此川普關稅政策的影響後續仍需觀察。

川普 經濟部 關稅

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