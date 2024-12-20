沒有手機還有遊戲機 外銷日本訂單年增兩位數

經濟部20日發布外銷訂單統計，11月外銷訂單金額為522.7億美元，較去年同期成長3.3％，表現不如預期，11月主要接單貨品中，電子產品接單190.9億美元，規模為歷年次高，年成長7.2％。美國及東協的外銷訂單金額均為歷年同月次高，歐洲訂單因手機需求減少影響而大減，但日本有遊戲機廠商回補庫存，帶旺來自日本訂單呈兩位數成長。

經濟部上月預估11月外銷訂單年增率至少530億美元，年增率至少4.7％，但今天公布實際統計結果不如預期，11月外銷訂單金額522.7億美，雖為歷年同月第三高，但年增率只有3.3％。

經濟部統計處長黃于玲分析，外銷訂單表現不如預期是因為手機接單不如預期，使得資訊通信產品表現不如預期，11月資訊通信產品訂單158.2億美元，年減2.3％，手機拉貨動能趨緩是主要原因，減少比較明顯的是歐洲及東協，客戶根據銷售狀況調整庫存，因此拉貨比較保守。

電子產品訂單規模190.9億美元，年增7.2％，AI及高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動IC製造、印刷電路板訂單成長，以接自美國的訂單增加較多。光學器材訂單金額17.8億美元，年增7％。

傳統貨品因半導體業者持續擴增先進製程產能，帶動機械年增6.0%，塑橡膠製品因下游客戶回補庫存，年增4.0%；基本金屬則因海外同業產能過剩，低價搶單，衰退6.3%，化學品也是因為石化產品持續受到海外同業產能開出影響，年減1.3%。

11月美國的訂單有182.3億美元，歷年同月次高，年增11.7％，以電子產品訂單增加17.4億美元最多，主要是AI及高效能運算需求的拉抬，已連續8個月正成長，效益顯著。

歐洲訂單75.5億元，年減7.9％，但10月是正成長，黃于玲說，歐洲因通膨趨緩，經濟慢慢復甦但速度較為緩慢，資通產品消對於消費者而言，可以延緩換機，影響手機需求復甦狀況。

日本訂單25.9億美元，年增17.8％，以其他產品（遊戲機）訂單增加2.1億美元較多。黃于玲表示，日本訂單下半年連續正成長，已連5紅，主要是因為日本下半年起經濟成長恢復，之前疫情居家辦公買入的產品進入換機潮，11月訂單大增是因為遊戲機集中回補庫存。

11月東協訂單84.8億美元，雖然是年減0.8％，為歷年同月次高，不過，累計今年1-11月東協訂單已超過900億美元，已高於去年全年，因此提前創歷史新高，受惠於供應錄轉移效應。

經濟部統計處預估，12月外銷訂單金額為495至515億美元，年增率為13％至17.5％，全年外銷訂單金額規模為5861至5881億美元，年增率為4.5％至4.8％。