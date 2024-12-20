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11月外銷訂單連九紅！表現不如預期 手機拉貨動能趨緩

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部20日發布11月外銷訂單金額522.7億美元，年增3.3%，為連續第九個月正成長，但表現不如預期，且呈月減5.7%。經濟部統計處長黃于玲表示，主因資訊通信產品表現不如預期，但全年外銷訂單金額預估可達5,861~5881億美元，年增4.5%~4.8%，結束二年負成長，並可望創下歷史第三高。

川普當選美國總統，外界好奇廠商是否開始因應高關稅新政策而提前備貨？黃于玲指出，此次針對訂單規模較大266家廠商進行調查，這些廠商占整體外銷訂單規模63.5%。結果顯示，僅有22家廠商（8.3%）表示已開始提前拉貨，212家廠商（79.7%）回答沒有，32家廠商（12%）則是不知道。

黃于玲表示，多數廠商仍在觀望，因為包括實施高關稅的貨品、各國家的稅率，目前都還不明朗，加上廠商生產配置也各有不同。目前仍只有少數廠商因應川普可能實施的高關稅政策而出現提前拉貨情形，並非大規模普遍呈現，但經濟部會持續關注川普關稅新政策對我國外銷訂單的影響。

經濟部 關稅

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