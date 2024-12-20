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SCFI 運價指數連四漲！周漲幅0.2% 美東碼頭勞資談判促北美線上漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

運價指數連四漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數20日出爐，指數上漲5.77點至2,390.17點，周漲幅0.2%，四大主要航線美西線及美東線上漲；歐洲及地中海線則修正。

北美線運價受到美東碼頭勞資協商談判影響，談判的最後期限為2025年元月15日，國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）對於自動化議題不同調，再加上美國總統當選人川普選擇站在4.5萬名美國東岸與墨西哥灣碼頭工人這邊，支持他們反自動化的立場，讓勞資協商談判困難度全面拉高，讓北美線的運價居高不下。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,198美元，較前一期上漲175美元，漲幅4.3%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,642美元，較前一期漲148美元，漲幅2.7%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,946美元，較前一期下跌17美元，周跌幅0.6%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,733美元，較前一期下跌13美元，跌幅0.3%。

碼頭 美國

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