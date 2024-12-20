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臺北大學發布第五屆臺灣永續投資調查報告 永續投資金額創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺北大學發布第五屆臺灣永續投資調查，數據顯示2023年國內永續投資比例不僅維持增長趨勢，永續投資金額並創下五屆永續投資調查的新高紀錄。該調查由國泰金控贊助委託臺北大學全球變遷與永續科學研究團隊，根據全球永續投資聯盟的研究方法進行問卷設計，在金管會、臺灣證券交易所及人壽保險、產物保險、投信投顧等三大同業公會、政府基金協助下，共邀請104家機構投資人參與，總計73家業者回覆。

一、永續投資比例持續成長，壽險業居冠，政府基金及投顧業成長幅度大

臺灣永續投資調查涵蓋壽險、產險、投信、投顧和政府基金五個業別，該屆調查資產總額(AUM)達新台幣53.9兆元，相較去年調查總額49.4兆元成長9%；其中，永續投資總資產達23.1兆元，比例達到42.9%，較去年的19.9兆元相比，成長16.2%。若從各業別的永續投資比率來看，以壽險業的59%居冠；從增幅來看，則以政府基金及投顧業較高，較去年調查提升8.6%及28.7%，其投資比例分別達17.4%及38.0%，顯示政府基金與投顧業者對永續議題關注程度大幅提升。

二、國內機構投資人永續投資政策已漸趨完善，朝設置專責團隊發展

今年調查發現，84.7%國內機構投資人已訂定永續投資政策，其中83.6%的業者完成公開揭露，另有78%填答的機構投資人，已將ESG評鑑數據納入投資評估流程，均較去年有所成長。與此同時，更有逾30%壽險及投信業者，設有ESG專責評估團隊，足以顯示此二個業別的機構投資人，對永續投資評估的重視程度，惟整體而言仍有提升空間。

三、負面排除法仍是國內最廣為使用的永續投資方式，較積極的股東行動與企業議合方式逐漸與國際接軌

調查結果顯示，在各種永續投資方式中，仍以負面排除法被最多台灣機構投資人使用，占永續投資總資產 66.1%，ESG整合(49.7%)次之，股東行動(22.5%)再次之。其中ESG整合較去年增加3.5%，反之，負面排除法則減少9.7%，此與2022年的全球永續投資調查報告報告中，國際間採用負面排除法的比例達12.7%，自2018年起持續下降趨勢相當，取而代之為較積極的股東行動與企業議合(28.6%)及ESG整合(18.4%)，由此可見，國內選用永續投資方式趨勢逐漸與國際接軌。

比對近兩年調查結果，企業議合金額年增率高達59.4%，顯見機構投資人除過去最常使用的負面排除法及ESG整合外，正逐步調整永續投資策略的資金配比。其中，企業議合在2023年的日本永續投資論壇報告中的年增率達22.5%。相較之下，國內企業議合金額在各永續投資方式中資金配比仍低，預期未來成長趨勢將值得關注。

四、逾四成機構投資人參考知名ESG評鑑資料庫資訊與被投資對象進行議合；最多議合主題為溫室氣體減量(75%)

數據統計說明，逾四成(41.1%)臺灣機構投資人，參考國內外知名ESG評鑑資料庫資訊，對被投資企業ESG待改善與提升項目進行議合；整體而言，最多投資人參考採用的評鑑資料庫為MSCI ESG評級與臺灣公司治理評鑑，Sustainalytics ESG風險評分次之，臺灣永續評鑑再次之。與此同時，目前國內機構投資人在進行議合時，最關心的議題為「溫室氣體減量揭露」，整體回覆占比達75%，顯示國內投資人正逐漸嘗試透過較積極的議合方式敦促企業改善ESG行動。

ESG

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