楊文科提工業區「科學園區化」 園區定位必須重新思考

第21屆北台區域發展推動委員會首長會議今天在新竹市舉辦，由北台灣8縣市政府參與，新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科等人皆親自出席，楊文科重點提及工業區「科學園區化」及地方政府人力不足問題，呼籲中央重視，邱臣遠則喊話區域議題要由下往上傳遞給中央。

楊文科致詞時提到，現在只要是哪裡說要設科學園區，哪裡的房價就上漲、執政滿意度就高，可是什麼是科學園區大家卻忘了，科學園區設置管理條例中明訂科學園區設置標準要有研發機構，必須要有一定研發比例，才可以讓廠商進駐，但台灣卻把工業區變得「科學園區化」，這必須要檢討。

北台區域發展推動委員會是由北北基、桃竹竹苗及宜蘭等8個北台灣縣市政府共同組成，藉由討論區域規畫、交通整合、社會福利、教育文化、防災及產業發展等議題，分享治理經驗、爭取中央資源、推動落實政策。

邱臣遠表示，新竹市人口僅45萬人，但光竹科今年產值即達5.5兆元，新竹堪稱驅動台灣經濟的CPU城市，而藉由北台區域發展推動委員會首長會議，可以讓北台8縣市的治理經驗，跨黨派、跨縣市分享，也能讓中央聽見地方政府的聲音和民意。

他指出，8縣市能夠一起走是一件不容易的事，但北台8縣市卻能夠走在中央前面攜手合作，達到有效的區域治理，希望這樣的合作機制，可以邁向下一個30年、40年，而明年北台區域發展推動委員會將由基隆市的謝國樑市府主辦，期待展開新的局面。

楊文科在會議上也提到地方政府面臨「人少事多」的問題，各縣市政府都有增加人力的需求，但從1998年以來就未曾調整，導致地方政府服務效能打折扣，當務之急是調整地方人員編制及修訂地方制度法，8縣市政府尤其直轄市，更要向中央提出檢討改進。

國發會國土區域離島發展處處長黃文彥表示，國發會規畫的六大區域產業及生活圈，就有提到北北基首都圈廊帶，宜蘭也有規畫綠色走廊廊帶，桃竹苗更有大矽谷計畫，六大區域規畫正是參考桃竹苗大矽谷計畫所訂出，希望台灣達到均衡發展、區域治理目的，期望北台治理平台成為台灣領頭羊。