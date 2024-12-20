AI商機續旺 11月外銷訂單522億美元連9紅
人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續挹注，經濟部今天公布11月外銷訂單統計522.7億美元，年增3.3%，連9紅；累計今年前11月外銷訂單達5366.2億美元，較去年同期成長3.7%。
按主要貨品別觀察，經濟部表示，由於新興科技應用需求不墜，推升電子產品接單達190.9億美元，年增7.2%；光學器材因電視備貨需求挹注，帶動大尺寸面板接單成長，年增7%。
不過由於手機拉貨動能轉趨保守，資訊通信產品訂單為158.2億美元，轉為負成長、年減2.3%。
傳統貨品因半導體業者持續擴增先進製程產能，帶動機械年增6%，塑橡膠製品因下游客戶回補庫存，年增4%；基本金屬和化學品則因海外同業產能過剩，低價搶單，分別年減6.3%、1.3%。
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