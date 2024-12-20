AI商機續旺 11月外銷訂單522億美元連9紅

即將告別2024年多變的一年，2025年就在眼前，在世代變化、科技發展迅速時代，明年就業市場會出現什麼新變化？日前全球招募與求職網站Glassdoor分析2025職場趨勢，點出明年將進人「大副業時代」，台灣版的2025年職場又有哪些關鍵字？

2024-12-20 14:12