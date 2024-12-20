11月外銷訂單522.7億美元 表現不如預期

經濟部20日發布11月外銷訂單金額為522.7億美元，年增3.3％，表現不如預期。不過，外銷訂單規模已連續5個月，規模在500億美元以上。累計今年1至11月外銷訂單金額為5366.2億美元，年增率3.7％，同樣於預期。

經濟部統計處預估12月外銷訂單金額為495至515億美元，年增率為13％至17.5％，全年外銷訂單金額規模為5861至5881億美元，年增率為4.5％至4.8％。

經濟部表示，美中科技紛爭及地緣政治緊張情勢未歇，恐制約全球經濟成長力道，不過，高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展，對我國半導體高階製程及伺服器等供應鏈需求延續，加上農曆春節前備貨需求漸次釋出，均有助於維繫外銷接單成長動能。