員工強拉同事手歌舞 勞動部提醒雇主尾牙防性騷

歲末年初，許多公司會辦尾牙、春酒。勞動部今天表示，每年都有人申訴在期間遭性騷擾，也曾有行為人強拉同事手唱歌，但雇主未處理而被裁罰，提醒雇主尾牙時仍應防治性騷擾。

勞動部舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，許多雇主會在春節前後舉辦尾牙或春酒活動，犒賞員工辛勞，但如果尾牙、春酒場合發生員工間性騷擾，雇主仍應負性騷擾防治責任。

黃維琛表示，性別平等工作法今年3月8日上路，為了防治職場性騷擾發生，法令課予雇主應採取適當措施的義務。

黃維琛說，雇主舉辦尾牙或春酒，可以在活動前向員工宣導留意人際互動分際，千萬不要藉故觸碰他人身體，也不要自以為幽默開黃腔，更要注意表演活動內容合宜性，以降低發生性騷擾事件的可能，且萬一員工間真有性騷擾事件發生，雇主一旦知道，必須採取立即有效的糾正及補救措施。

黃維琛舉例，過去曾有事業單位部門尾牙餐敘時，行為人緊拉女同事的手唱歌跳舞，讓女同事感到不舒服，雇主雖然知道行為人平時就常有不當碰觸他人身體行為，但也僅是請女同事自行保持距離而未進一步處理，最終被裁罰。

黃維琛說，性別平等工作法適用一切勞雇關係，無論企業規模大小，雇主都應提供受僱者免遭受職場性騷擾的工作環境，也建議雇主可以透過舉辦教育訓練的方式，提升主管及員工的性別意識。

根據勞動部統計，今年1月至6月止，雇主未盡性騷防治義務的裁罰案件共有38件，共開罰新台幣269萬元。