日商讚高雄友善又溫暖 經發局：投資總額破400億元

台塑德山、日航酒店及三井Lalaport等日本企業陸續投資高雄，累計已有330家日商進駐，投資金額突破400億元。高市經發局昨表揚今年度8家資深或新增投資的企業，感謝日商在地深耕，攜手高雄共創雙贏。

近百在台日商、產業園區及外交機關代表參與，日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、日本人會高雄支部長三原一晃等人出席表揚會。

高市副市長李懷仁表示，台塑德山、住友培科、三井艾喜緹機能膜及三井Lalaport等旗艦企業投資高雄，台灣日東電工近年來海外最大的單筆投資案也落在高雄，另外11月甫開幕的日航酒店，選在高雄成立南台灣第一間國際級日系酒店，感謝日商看好高雄、投資高雄。

奧正史說，高雄成立全台首座碳權交易所、推動新創技術與傳統產業合作，以及今年更將淨零排放結合金融科技創新，應對淨零永續方面展現積極作為。

經發局說明，今年受表揚名單有8家，包括設廠50年的京瓷洲際電子公司、30年台灣住友商事高雄分公司、20年台灣日通國際物流高雄分公司，以及滿10年的台日部品工業公司、台灣賽諾世公司、台灣海洋油壓機械科技公司，共同見證高雄近半世紀城市蛻變。另新增投資則有大和飯店管理顧問公司（日航酒店）及台灣日東電工公司。