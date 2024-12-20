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從碳排壓力找出綠能契機 資誠論壇公開企業轉型秘訣

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
永續會座談合照。業者提供
永續會座談合照。業者提供

資誠新世代企業家永續會近日舉辦「邁向顛峯 成就永續」論壇，探討碳排與綠能議題，包括多家企業負責人及資誠專業團隊出席與會，討論焦點集中在淨零轉型過程中的挑戰與解決方案。

論壇開場時，永續會榮譽會長周建宏指出，淨零碳排是企業未來發展的關鍵路徑，但需要逐步推進。他以PwC承諾在2030年達成淨零目標為例，強調供應鏈合作的重要性，並期望企業能透過論壇尋求更多實際策略。

會議期間，多位企業代表分享轉型經驗，像是永進機械總經理陳伯佳說明公司如何在低碳化與智慧化之間取得平衡，晁陽農產科技董事長邱信富則介紹農電共生的實際應用案例，加雲聯網營運副總張力夫強調ESG永續經營的實踐關鍵。

論壇後半段，資誠能源轉型事業服務主持會計師蔡亦臺建議，企業在採購綠電前應先整理自身用電資料，並成立專案小組協商商業條件，持續追蹤交易進度，以確保目標落實。

資誠永續發展服務公司執行董事張嘉宏則指出，中小企業在推動碳管理時，應以增加客戶價值為導向，並善用外部資源加速轉型。

該論壇是永續會2024年度的最後一場活動，會長趙文嘉在會中總結表示，今年永續會針對多項重大議題與企業需求展開深入討論，幫助企業找出轉型方案，為推動永續發展奠定基礎。他也透露，明年將持續推出更多針對性議題活動，協助企業迎接永續挑戰。

資誠新世代企業家永續會成立於2018年，致力於支持家族企業及中小型企業在永續發展與代際傳承中的挑戰，並提供專業資源與平台，促進產業間的交流與合作。

企業家 資誠

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