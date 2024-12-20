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諾貝爾獎得主朱棣文示警 核能對台灣的國家能源安全特別重要

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國能源部前部長、諾貝爾物理學獎得主朱棣文示警，在當前的國際情勢之下，核能對於台灣的國家能源安全特別重要。 圖／中研院提供
美國能源部前部長、諾貝爾物理學獎得主朱棣文示警，在當前的國際情勢之下，核能對於台灣的國家能源安全特別重要。 圖／中研院提供

美國能源部前部長、諾貝爾物理學獎得主朱棣文示警，在當前的國際情勢之下，核能對於台灣的國家能源安全特別重要。

朱棣文日前應邀赴中央研究院進行專題演講，講題為「溫室氣體淨零排碳的機遇與挑戰」。

朱棣文演講中分享許多淨零科技的新機會，包括開發新材料、新興的製氫和碳捕捉技術，以及結合AI提升能源效率和電網穩定性等。他強調，我們需要一場綠色革命，透過科技創新維持地球資源的永續開發。

此外，朱棣文還提到，縱觀人類歷史，工業革命大幅改變人類的生活方式，但也帶來了溫室氣體排放導致的氣候變遷問題。目前，人類所需能源仍然高度仰賴化石燃料。但綜觀全球局勢，低碳能源、乾淨的水與空氣、充足的食物與豐沛的經濟生產力，將成為主導全球發展的要件，而人類的永續生存也面臨前所未有的挑戰。

面對社會高齡化及人工智慧技術普及化的大趨勢，人類的未來將有截然不同的社會運作情境。朱棣文呼籲，現代國家不應僅僅追求GDP成長，人類要嘗試重新衡量生活價值，才能達成永續願景。

因應淨零排碳的迫切需求，中央研究院19日舉辦專題演講，邀請諾貝爾物理學獎得，同時也是中研院院士的朱棣文以「溫室氣體淨零排碳的機遇與挑戰」為題發表演講。

中研院院長廖俊智表示，全球暖化是全世界共同的挑戰，但在思考低碳能源策略時必須視各地天然資源、產業結構、社會民情等不同條件，因地制宜。科學持續進步，以科學發現與科技創新，逐步帶領人類生活轉型，是科學家的使命。

廖俊智還指出，朱院士的研究，是以新穎的科學方法，解決社會的關鍵問題，如碳捕捉及鋰萃取技術，正是我們應效法的對象。

同時，廖俊智還特別提到，在朱院士擔任美國能源部長期間所成立的美國先進研究計劃署(ARPA-E)，就曾支持他的研究團隊進行能源相關研究，包括生物碳捕捉與轉換、甲烷及甲醇轉換等。這些研發經驗成為後來中研院提出淨零科技解方的重要基礎。

淨零排碳是各領域廣泛關注的重要課題，19日有超過百位的研究員及博士生參與，專業涵括生命科學、數理與人文社會科學等。朱棣文在交流時也特別提到，在當前的國際情勢之下，核能對於台灣的國家能源安全特別重要。現場也有聽眾提出關於核能的減碳效益與安全風險，以及溫室氣體與海洋生態永續等議題，與朱棣文交換意見。

朱棣文是著名物理學家，1997年獲頒諾貝爾物理學獎，曾於2009至2013年出任美國能源部部長，亦為美國國家科學院院士及中央研究院院士。

核能 美國 院士

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