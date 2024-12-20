12萬筆兼差年增二成 六成八上班族願打工、盼時薪230元

1111人力銀行20日指出，根據資料庫顯示，截至目前為止，有超過12萬筆兼職工作機會，較去年成長兩成，其中以餐飲服務業占最大宗。而根據調查結果顯示，有高達67.9%上班族願意從事餐飲服務業短期打工，但是時薪必須達到230元。

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而擁有正職工作上班族在選擇兼差打工時主要考量有哪些呢？根據調查顯示，時間可彈性安排73.9%最為要緊，其次則是工作內容簡單易上手64.7%、時薪高60.5%、離家近48.5%，以及可以領現30.9%。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，根據主計總處公布的全體受僱員工全年平均總薪資70.1萬元，但中位數卻僅有52.5萬元，年增1.22%，年增幅為近三年最低，顯見受到極端高薪族群薪資成長影響，即使推升了平均總薪資，中產階層與極端高薪者的薪資差距持續擴大，由於多數人薪資無法明顯提升，使得愈來愈多的上班族必須尋求兼差打工機會，預計每周平均兼差16.7小時，每月能替自己額外進帳12,500元來貼補開銷。

上述「上班族搶賺節慶財-兼差意向調查」，是1111人力銀行自2024年12月3日至12月19日，進行隨機抽樣調查，有效樣本數1,076份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。