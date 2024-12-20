上班族錢不夠用！三成五無錢可存、八成九搶賺節慶外快財

明年元月起，基本工資時薪將由183元調升到190元，連續九年調漲，不過多數上班族並不買單，根據1111人力銀行20日發布的最新調查顯示，有高達七成一上班族對此態度消極。其中包括52.2%認為「就算調漲時薪但物價仍偏高」以及18.8%坦言「調漲幅度小對改善生活現況沒幫助」；另有二成九則表示肯定，其中包括20.1%「盼能逐年調漲追上物價」、8.9%「調漲基本工資有助於抵抗通膨」。

主計總處近期公布11月消費者物價指數（CPI）年增率再次擴大，突破2%通膨警戒線，來到2.08%，其中以蔬菜類價格影響較大，年漲19.43%，創近二年新高；房租指數漲勢也很驚人，達2.66%，創下28年以來最大漲幅。

國內通膨加劇，已讓民眾生活壓力倍增，時值歲末年終，將迎來聖誕節、元旦連假以及農曆春節長假，因此帶動計時工讀人力需求升溫，也觸發上班族兼差搶賺外快的意願。

該份調查還指出，上班族認為合理的時薪待遇應該是220元，相較於明年的法定基本工資，明顯高出30元，換言之，基本工資還有16%的薪資成長幅度需要努力，才能符合人民期待。

此外，該調查也透露，有35.2%上班族的經濟狀況面臨無錢可存的窘境，有餘裕存錢的上班族，平均每月可存下8,660元。

「錢不夠用」已經成為多數人的生活寫照，更驅動上班族兼差打工意願，根據1111人力銀行調查指出，今年12月到明年農曆春節期間，不到兩個月的時間，有高達89.2%的上班族有意搶賺外快，創下自2019年以來新高，其中包括66.6%的有意兼差打工以及22.6%已經在兼差打工。想要兼差打工的理由以增加收入73.2%排名第一，正職薪水不夠用也有52.1%，以及工作機會選擇多21.8%、剛好有時間21.8%和時薪高21.1%。想要從事的工作內容有理貨人員30.9%、餐飲內外場人員30.2%、行政/助理26%、門市銷售21.8%以及年貨大街銷售21.1%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，勞動部今年第四次人力需求調查，以「職缺空缺6個月以上」為缺工定義，調查缺工數計6.6萬個，工業部門缺工約為3.1萬個，占整體46.2%，而服務業部門則約為3.6萬個，占53.8%。因應年底的節慶聚餐、公司尾牙需求大增，更催化餐飲業搶人大戰，迎接龐大商機，不少業者願意釋出優於基本工資的薪資待遇，招募短期人力。而門市銷售以及理貨人員也因聖誕節及跨年購物潮，使人力需求升溫，值得一提的是，隨著年輕世代不願投注過多心力在工作上，也讓辦公室的行政、助理人員成為打工熱門選項。

上述「上班族搶賺節慶財-兼差意向調查」，是1111人力銀行自2024年12月3日至12月19日，進行隨機抽樣調查，有效樣本數1,076份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。