國泰金經濟調查：過半民眾看好加薪和年終

國泰金控今日發佈2024年12月國民經濟信心調查結果，雖然民眾股市樂觀情緒降溫，但是對今年的年終行情則明顯比去年樂觀，有62.4%民眾預期年終獎金會有1~3個月，較去年調查增加3.1%，而且，有50.2%的民眾預期明年薪資會調漲，更有7.9%民眾認為加薪幅度超過3%。

有44%民眾則預期明年每月經常性薪資維持不變。國泰金認為，整體而言，民眾對明年每月經常性薪資的調漲預期，相較2023年時的調查持較樂觀的態度。

國泰金也指出，關於民眾對於年終獎金的預期，本次調查結果與2023年比較也顯示，另有8.6%的民眾覺得年終會超過3個月，較去年調查上升0.3個百分點，僅有29%的民眾認為年終獎金將低於1個月，較去年調查減少3.4個百分點。

國泰金控分析，川普當選後內閣人選逐一出爐，且陸續宣示上任後新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪，而由於國際股市區間震盪，股市樂觀情緒及風險偏好持續下滑，本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降，也使民眾消費意願下滑，大額消費意願和耐久財消費意願都下滑，顯示民眾消費動能短期降溫。

而另一方面民眾的買房跟賣房的意願則分歧，買房意願小升，但賣房意願則走弱，顯示已經持有不動產的民眾仍對房市長線看好、目前惜售。

本月調查結果也顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值小幅上揚至2.85%，其中有52%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值落在2.27%，有66%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%，相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。