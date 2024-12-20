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首次最低工資明年元月上路 勞工局提醒違法最高罰150萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局局長王鑫基。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局局長王鑫基。圖／台南市勞工局提供

首次最低工資即將自明年1月1日起實施，每月最低工資為2萬8590元，每小時最低工資為190元，南市勞工局提醒事業單位應提早檢視並調整薪資，保障勞工權益。

勞工局長王鑫基表示，最低工資是接續基本工資作為保障勞工基本生活的政策，勞工與雇主雙方議定的工資，不得低於最低工資。

最低工資是指勞工在「正常工作時間」內所得報酬的最低標準，凡符合「工資」定義的項目，均應納入。

另如勞雇雙方是約定「按日計酬」者，工作1日8小時應至少以時薪190元乘以工作時數，即1520元（190×8=1520），而非以月薪2萬8590元換算為日薪計算。

此外，相關工資計算基礎亦應隨之調整，例如在計算勞工加班費時，即應以調升後的金額作為計算基礎，以符法令規定。

王鑫基指出，最低工資法第5條明文規定，「勞工與雇主雙方議定的工資，不得低於最低工資；其議定的工資低於最低工資者，以本法所定的最低工資為其工資數額。」

因此，若有違反規定者，將處新台幣2萬元至100萬元罰鍰，地方主管機關並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元，提醒事業單位務必遵守法令，保障勞工權益，以免違法受罰。

首次最低工資即將於明年1月1日上路 ，南市勞工局提醒事業單位預為因應。圖／台南市勞工局提供
首次最低工資即將於明年1月1日上路 ，南市勞工局提醒事業單位預為因應。圖／台南市勞工局提供

加班費 勞工局 520

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