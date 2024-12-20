2025川普開啟新篇章 美股金融、製造業有望受惠 債市仍有投資機會

美國經濟在高通膨與全球不確定性的壓力下，2024年展現驚人韌性，第3季GDP增長率高達2.8%，核心CPI控制在3.4%，S&P500指數迭創新高。永豐金證券商品推廣部分析師陳泓睿指出，2025川普新任期即將開啟，政策重點圍繞在關稅、減稅以及美中貿易競爭，為美國經濟帶來新挑戰與機會，預期製造業以及債券投資可能會是接下來投資主軸。

2024的股市峰迴路轉，薩姆法則觸發但未出現經濟衰退，高檔利率下經濟未明顯降溫，勞動市場依舊穩健，這些情況，促進股市持續創高。此外，債市在經歷高檔利率後首次降息，迎來殖利率走升，市場擔憂後續川普的關稅及減稅政策，最後在川普對溫和派貝森特的財長選任，扭轉整體債市。

展望2025，新任美國總統川普的政策將帶來新機遇與挑戰，陳泓睿認為，金融及製造業可望成為受惠族群，回顧過去川普1.0執政，對金融監管政策相對寬鬆，政策放鬆《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act）及簡化《消費者金融保護局》（CFPB）監管職能，都是對美國金融發展有所助益，因而推估可能對2025將相對有利於金融產業。

製造業方面，陳泓睿分析，川普希望製造業回流美國，也因此曾表示對中國大陸關稅徵收可能高達60%，除減少對大陸製造品的依賴外，也使美國本土產品更具競爭力。此外，政策可能會吸引更多企業在美設廠，因高關稅將使從海外進口商品變更加昂貴，有望促進技術以及資本流入美國，未來一系列的美國保護主義相關政策，可能對於美國製造業有所助益，也因此列為可以有望受惠產業。

從風險來看，陳泓睿認為，關稅的增加，將可能帶來國際貿易上的緊張，使經濟成長出現阻礙；減稅實施也為雙面刃，增加企業獲利也可能助長通膨，將考驗聯準會的判斷。最後，對非法移民的驅趕，也可能使得經濟增長放緩及拉高薪資水平，這些都是2025投資布局須考量風險。

債市2025有不錯的投資機會，陳泓睿指出，殖利率當前依舊處在相對高位，是因美國經濟儘管在降息循環當中，也依舊穩健，給予市場更多時間能參與及佈局未來降息的獲利機會。2025債市策略，可選擇高票息，或較長天期債券，目前市場對聯準會降息時間點有較多不確定性，短期內殖利率不易快速回落，降息循環趨勢不變，時間上的不確定，可以以高票息去做應對，會是合適的投資策略。