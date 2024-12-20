美國經濟已避免衰退 投資著重基本面

美國聯準會12月利率決策會議雖如市場預期宣布降息1碼，但因聯準會將2025年的利率中位數預估由9月的3.4%上調至3.9%，顯示2025年降息幅度恐將縮減兩碼，該訊息引發美股大幅下挫。「鉅亨買基金」表示，這次決策將2025年降息幅度大幅減少，代表經濟體質穩健與市場韌性的提升，穩定經濟增長將繼續支撐企業獲利並推升股市，未來投資應更聚焦於基本面表現。

「鉅亨買基金」投資研究部表示，根據最新預測，2025 年美國實質經濟增長率由9月2.0%微升至2.1%，失業率由4.4%下調至 4.3%，這些數據顯示聯準會認為2025年的經濟表現將與2024年相近，且勞動市場仍具穩健支撐。此外，聯準會對長期利率區間的預期由原本2.5%~3.5%上調至2.8%~3.6%，這意味著中性利率(不刺激或壓抑經濟的平衡利率水準)估值有所提升。

鉅亨買基金認為，中性利率的上調象徵 AI 技術推動生產力提升，增強經濟增長的潛力，對企業獲利與股市長期表現將產生正面影響。

根據「鉅亨買基金」投資研究部回測數據顯示，當經濟條件與當前環境相似(實質GDP年增率2.5%以上、失業率介於3%至5%、核心通膨年增率超過2.5%）時，美股未來半年和一年的平均報酬率分別為6.1%和13.7%；但若經濟進入衰退，半年與一年的平均報酬率則降至-7.3%和-18.4%。

聯準會主席鮑爾暗示美國經濟已避免衰退，鉅亨買基金也認為，穩健的經濟增長可支撐企業獲利，進而推動股市上行。根據彭博的預估，2025年美股的企業獲利成長率將達到14%，強化市場的樂觀預期，投資重點應更聚焦於基本面表現。

面對短期政策預期的轉折，市場短暫震盪不應成為拋售理由，反而可能是適合進場的好時機。「鉅亨買基金」表示，投資人可密切關注即將發布的經濟數據與政策指引，以把握市場脈動，同時善用平台終身零手續費優惠，提早布局美股，掌握長線行情。