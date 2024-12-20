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國泰世華銀行：美經濟表現穩健但通膨下行緩慢 2025降息步調存變數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰世華銀行在美國聯準會12月降息後的市場展望為：美經濟表現穩健但通膨下行緩慢，2025降息步調存變數。

國泰世華銀行指出這次FOMC會議傳遞重要訊息為：

政策利率：這次降1碼，政策利率調整為4.25-4.50%區間，2024年累計降息4碼；

會後記者會上，美聯準會(Fed)主席鮑爾透露，貨幣政策限制性已明顯下降，未來美聯準會(Fed)在利續政策上將更為謹慎；即便美國勞動市場仍在降溫，但有鑑於對日後通膨的預期較高，因此放慢未來降息步調。

這次公布經濟預測摘要(SEP)透露，2025、2026、2027年降息路徑預期為：2、2、1碼。終點利率上調至3%，透露長線降息空間減少。2025年經濟展望方面：1.上調美國GDP(國內生產毛額)，顯示經濟成長強勁；2.PCE(個人消費支出物價指數)增速上調, 未來通膨下行緩慢；3.失業率下修。

2025年1月30日(大年初二) 的FOMC會議前，需持續關注通膨、就業數據的變化，包含：2024年12月20日的PCE個人消費支出物價指數報告、2025年1月15日CPI消費者物價指數報告，及2025年1月10日NFP非農就業報告。

根據這次會議結果，展望2025年降息空間及幅度：

根據這次點陣圖路徑透露，2025年或將有2碼降息空間。但須考量未來加徵關稅之於通膨的影響，以及美國經濟復甦態勢，實際的降息幅度仍有待觀察。

政策利率調整後，展望總經、股、債、匯市後續表現

總經：美國經濟表現穩健，在2025年美聯準會(Fed)放緩降息路徑，以及川普減稅、放鬆監管的前提下，有助提振企業信心升溫。後續應密切關注：1.全球終端需求的復甦狀況；2.中國政策刺激, 對實體經濟的提振效果；3.川普加徵關稅、驅逐非法移民對於通膨的影響。

股市：美聯準會(Fed)降息有助於提振經濟，企業獲利成長為2025年股市動能；惟短線評價面偏高，逢拉回可視為布局契機。

債市：降息有助整體殖利率走弱；不過，由於美國經濟穩健，這次終點利率上調至3.0%，限縮10年期美國公債殖利率的下行空間，布局長債仍以鎖利性質為主。

匯市：美國降息節奏趨緩，美元短期走勢震盪偏強。

美國經濟 降息

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