12月國民經濟信心調查：景氣展望微揚 消費意願小降 股市樂觀情緒降溫

國泰金控發布2024年12月國民經濟信心調查結果：景氣展望微揚，消費意願小降，股市樂觀情緒降溫。

國發會最新公布的10月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標與同時指標上揚幅度減緩。12月調查顯示，景氣現況樂觀指數微降至-8.3 (11月：-8.1)，展望樂觀指數則微幅反彈至-7.3 (11月：-8.1)。大額消費意願指數小幅下降至11.1 (11月：11.3)，耐久財消費意願指數同步減弱至-11 (11月: -9.4) ，顯示民眾消費動能短期降溫。買賣房意願走勢分歧，買房意願小升至-52 (11月：-53.8)，賣房意願則走弱至-13.2 (11月：-11.1)。

主計總處11月預估台灣2025年經濟成長率3.29%，通貨膨脹率1.93%。12月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值小幅上揚至2.85% (11月2.84%)，有52%的 (11月52%)的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值落在2.27% (11月：2.27%)，有66% (11月66%)的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

川普當選後內閣人選逐一出爐，且陸續宣示上任後新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至14.3 (11月：15.7)，風險偏好指數減弱至16.3 (11月：17.1) 。

民眾對2025年薪資調幅的預期，這次調查顯示：50.2%的民眾預期薪資會調漲，其中7.9%民眾認為加薪幅度超過3%，有44%民眾預期明年每月經常性薪資維持不變。整體而言，民眾對明年每月經常性薪資的調漲預期，相較2023年時的調查持較樂觀的態度。

民眾對於年終獎金的預期，這次調查結果與2023年比較顯示：有62.4%民眾預期年終獎金1~3個月，較去年調查增加3.1%，另有8.6%的民眾覺得年終會超過三個月，較去年調查上升0.3個百分點，僅有29%的民眾認為年終獎金將低於一個月，較去年調查減少3.4個百分點。整體而言，民眾今年對於年終獎金月份數的預期亦較2023年樂觀。