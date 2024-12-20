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勞保紓困貸款來了 12月26日開辦、最高貸10萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
勞動部公告2025年勞工保險被保險人紓困貸款。圖／示意圖，聯合報系資料照
勞動部公告2025年勞工保險被保險人紓困貸款。圖／示意圖，聯合報系資料照

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部20日公告2025年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於 2024年12月26日至2025年1月10日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間三年，年利率目前為2.165%，前六個月按月付息不還本，第 七個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

勞保局表示，該貸款申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日2025年1月10日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。但已請領老年 給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約 對保等作業，例假日亦可使用，既省時又方便。另外，也要提醒勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

保險 勞保 土地銀行

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