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2025川流「佈」息 債迎升機

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

聯準會2024年最後一次利率會議為全球金融市場帶來震撼！12/18雖如預期降息1碼至4.25%-4.5%，但官員利率點陣圖顯示2025年將僅降2碼至3.9%，幅度低於9月預測的降4碼，主席鮑爾表示未來將更謹慎決定降息的幅度與時機，鷹派降息推升美國兩年期/十年期公債殖利率跳升10.98點/11.53點至4.3545%/4.5140%，美國公債領跌主要債市。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，由於美國經濟強韌，團隊原就預期聯準會這波最終可能降至4%左右，若參考金融海嘯前很長時期的利率水準，隱含美國十年期公債殖利率的公平價位恐超過5%。川普所提之美國減稅等寬鬆財政政策，雖可提振經濟但政府發債增加將不利於長天期公債市場。此時，機會即落在中天期高評級債和存續期間短的公司債

公司債將可受惠新政府親商政策、聯準會降息的大環境利多支撐。然而需要留意的是，企業債基本面雖佳，但利差均多降至低檔區，若經濟意外不振或市場風險趨避情緒再起時，低利差恐無法提供下檔保護，因此需搭配中短天期公債以降低債組風險。再者，有別於川普首任總統時，聯準會在前兩年2017~2018還在升息，對照到今年已步入降息循環，而且川普交易於10月即已先上演，截至12/18最新的美國公債和投資級公司債指數到期殖利率4.5%、5.3%；遠高於2017年1月川普就職日時的1.9%、3.4%，債市的收益機會普遍比其首任時期高。

富蘭克林證券投顧建議，考量各債市的機會與風險，策略上可雙管齊下，建議宜以持債平均約5年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間並分享川普親商政策行情。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金為複合債券型基金，截至11月底持債到期殖利率為5.78%*，平均5.21年到期，投組以高品質債為多，並分散配置於美國公債、投資級公司債和非投資級公司債，由專業團隊主動式管理精選持債，期為投資人打造穩控風險並兼顧收益機會的核心債券組合。

富蘭克林坦伯頓公司債基金佈局於美國非投資級公司債為主，截至11月底持債到期殖利率為7.12%*，平均3.72年到期。經理團隊在爭取收益時也相當重視持債發行人的信用品質，對於川普概念股如金融、能源與航太產業也有加碼配置。

公司債 美國公債

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