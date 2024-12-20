「緩」2025經濟關鍵字…投資展望論壇 解析未來趨勢

經濟日報昨（19）日舉辦「經濟投資展望論壇--智勝2025」，並公布由民眾票選出來「2025經濟關鍵字」為「緩」。

經濟日報總編輯費家琪表示，這麼多人選「緩」，顯示大家預期明年全球經濟成長將放緩、通膨壓力也將趨緩，美國聯準會和歐洲央行預期將緩步降息，在經濟降溫與通膨控制間保持平衡，避免市場動盪與衝擊。

經濟日報昨天舉辦經濟投資展望論壇，邀請台大經濟系名譽教授陳博志、經濟學家陶冬等多位專家解析明年的經濟情勢，並由金融機構專業經理人分析明年投資機會，同時揭曉由民眾票選第一名的「2025經濟關鍵字」。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧協辦。

經濟日報連續第11年舉辦經濟關鍵字大預測活動，預先邀請政府首長、企業領袖、學者專家提出心目中代表2025年的經濟關鍵字，並提供選字理由，讓民眾票選。

昨天揭曉民眾票選第一名的2025經濟關鍵字是「緩」，是台灣大總經理林之晨推薦的字。費家琪提到，相較於過去幾年多半都是正面的字，像是人工智慧的「智」，強韌的「韌」，復甦的「甦」，今年的「緩」，顯示大家對明年的經濟看法較為保守、謹慎，反映出2025年經濟環境的不確定性和持續挑戰。這也是對過去因疫情、戰爭及通膨等因素帶來的急速變動的回應，代表對穩定發展與風險管控的需求。

回顧2024年，費家琪說，美國聯準會開啟降息周期，這對全球金融市場與投資人策略，都產生重大影響；在產業界，AI橫空出世，各行各業都在談怎麼用AI，台灣出口也靠AI開創一片榮景。