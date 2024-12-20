楊金龍：川普新政 我經濟變數

美國聯準會和我國中央銀行昨天先後宣布最新利率決策，聯準會降息一碼（○點二五個百分點）、央行利率「連三凍」都符合市場預期，讓市場意外的是，受川普明年上台後引發的不確定風險影響，聯準會釋出明年將減緩降息步伐的「鷹聲」；央行總裁楊金龍則指出，利率「目前沒有偏鴿的可能」，但美國新政府的經貿政策的變動，「是我們明年經濟成長的重要變數」。

Fed降息1碼 如市場預期

聯準會昨決議降息一碼至百分之四點二五至四點五，反映決策官員預估利率落點的利率預測點狀圖顯示，多數官員預測明年總共只降息兩碼，降幅較九月預測的四碼腰斬。

官員也再度上修長期（中性）利率估計值到百分之三，顯示聯準會已考慮到美國與全球經濟格局出現重大變化。

聯準會的「鷹式降息」決策一出，引發全球資本市場震盪。美股道瓊工業指數十八日重挫一一二三點，標普五百指數跌破六千點大關，美元指數升破一○八；亞歐股市昨天盤中也幾乎全倒，其中台北股匯市「雙殺」，台股大跌二三六點，跌破二萬三千點關卡，台幣兌美元則重貶逾兩角。金管會主委彭金隆則在立法院財委會答詢指出，美股重挫和預期明年美國降息速度放緩、川普政策不確定性、年底作帳行情等因素有關。

聯準會主席鮑爾則說，一些決策者已將總統當選人川普可能實施高關稅的影響納入考量，但這類政策的影響目前仍極不確定，「我們對這些實際政策的了解非常有限，因此，現在要試圖得到任何結論都為時過早」。

央行在昨天的第四季理監事會則決議將重貼現率維持在百分之二的十六年高點，楊金龍表示，目前利率是合適的，「目前沒有偏鴿的可能」，除非明年通膨上升，且經濟依然強勁，貨幣政策才會比現在更緊；因此明年三月與六月對消費者物價指數（ＣＰＩ）的預測會非常關鍵。

「目前利率合適」央行連3凍

楊金龍說，這次央行的利率維持不變，聯準會降息一碼都在市場預期中，央行微幅上修明年經濟成長率至百分之三點一三，並未把美國新政府的經貿政策變動納入模型考量，因為不確定因素太大了，「美國新政府的經貿政策的變動，是我們明年經濟成長的重要變數」，因為實施時程、強度多少，這些都是非常不確定的。