公股私募股權基金年度會議 探討投資回顧與展望

公股創投相關事業之一的臺企銀（2834）管顧於日前舉辦「臺企一號私募股權基金年度業務報告大會」，創業投資成果豐碩備受客戶肯定；臺企銀管顧於2024年被經濟部中小及新創企業署評選為23家「伯樂」-成為中小企業委託管理計畫專案投資人之一的共同投資人，日前召集包含臺企一號創投有限合夥人等逾200位投資人，共同探討投資回顧與展望。

活動特邀雲象科技葉肇元創辦人暨執行長與寶晶能源蔡佳晋董事長進行專題演講分享成功創業故事。葉肇元表示，隨臺灣步入高齡化社會，整體環境對醫療照護重視度提升，雲象科技結合AI與醫療，開發高階軟體醫材，加速醫療照護AI化進程，提升醫療品質，落實精準醫療；蔡佳晋致力於太陽能光電的建設，盼提供台灣產業乾淨永續的再生能源，維護環境的同時，落實ESG也同時推動台灣產業發展。大會主持人商業周刊顧問朱紀中表示，AI的時代來臨，代表新創滾動的速度將會大幅加快。

主講人國泰投信董事長張錫分享2025年全球投資展望：他認為景氣將在2025年1H完成軟著陸，主要數據明顯改善， 2025年2H全球景氣紛紛進入復甦或擴張，明年投資關鍵字將是AI加上川普，張錫特別指出AI是一個大趨勢，而台灣作為半導體大國，從晶片到整體組裝，是相當大的利器；再者是川普的影響，觀察他上一次政策與實際落實，基本上還是「選舉語言」居多，認為川普的影響並不如想像中大，因此依舊看好明年景氣發展。

臺企一號操盤人臺企銀管顧總經理吳瑞元表示，電子半導體、AI生技醫療與碳中和新經濟是臺企一號投資的三大主軸，而2024年臺企一號的成果是豐碩的，基金成立3年累積的投資獲利已逾30%，今年開始會配發股息，未來投資方向將著重AI及電動車零組件公司，若持續實現獲利，亦會持續配息給客戶。

臺企一號經營績效展現優異，據客戶表示今年配息為投入資本額的10%，算是提前獲得百萬聖誕大禮；臺企銀管顧藉由專家級的深度對談，結合臺企銀及私募股權基金的量能，帶動民間資金共同投資中小企業，加速產業轉型同時提升投資人參與經濟動能的體驗，活絡創業投資環境，展望多元共榮的2025年新趨勢。