全台金融業首例！北富銀完成綠電團購 開啟中小企業採購新模式

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為協助中小企業綠色轉型，台北富邦銀行19日舉行企業客戶綠電團購簽約典禮，與再生能源售電業者－陽光伏特家聯袂合作，協助中小企業客戶成功完成綠電團購，開啟中小企業採購綠電新模式。

在全球永續趨勢及國際綠色供應鏈驅動下，企業綠電需求日益攀升，然而對於缺乏資源的中小企業來說，現行採購綠電仍需面臨許多挑戰。根據「RE10X10企業綠電倡議2023年度報告」統計，加入該倡議的中小企業中，有55%認為綠電價格過高，24%因用電量少而無法轉供；北富銀在行內對近1,500家中小企業發起的永續調查也顯示，超過20%的企業有購買綠電的需求，但因沒有適合的購電管道或缺乏綠電轉供規劃所需要的技術及專業人才，而無法順利採購綠電。

有鑑於此，北富銀首開金融業先河，與陽光伏特家合作發起中小企業綠電團購，協助客戶解決購電瓶頸。北富銀法人金融總處總處長莊慧玫表示，北富銀耕耘綠能產業多年，積極承作離岸風電、太陽能和陸域風電案場專案融資，對綠電市場的供需及結構有長期的洞察，為順利完成此次綠電團購，北富銀一方面與陽光伏特家共同舉辦團購說明會，幫助企業認識綠電交易模式及市場概況，同時更發揮綠能專案融資與綠電交易專業，引導企業規劃逐年綠電目標，並透過團購「以量制價」，讓企業能以相對實惠的價格採購綠電。

本次綠電團購專案，北富銀協助世豐螺絲（2065）、金元福包裝、胡連精密（6279）、璟鋒工業、寬仕工業及富致科技（6642）等6家企業與陽光伏特家簽訂企業購售電協議(CPPA)，五年共約採購1,700萬度綠電，帶動更多生力軍加入淨零碳排行列，擴大永續金融生態圈。

陽光伏特家馮嘯儒執行長表示，作為再生能源售電業的領航者，陽光伏特家自2019年獲得台灣首家再生能源售電業執照以來，憑藉豐富的綠電專業知識及服務經驗，已成功協助超過百家企業導入綠電。未來將持續用顧問級經驗，協助企業擬定綠電採購計畫，以滿足其綠電需求。

此次創新合作，展現北富銀在企業綠色轉型議合的決心。在轉型的路上，北富銀不單是資金的提供者，更希望能幫助企業建立踐行永續的知識與能力，以實際作為協助提供解決方案。未來，北富銀將秉持「Run for Green」理念，持續推出創新多元的綠色金融服務，發揮金融影響力，與各產業及企業合力推動綠色轉型，共繪永續藍圖。

中小企業 北富銀 綠電

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