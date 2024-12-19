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台灣外銷石油樹脂到南韓 被判課徵臨時反傾銷稅率

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣外銷石油樹脂遭南韓課徵反傾銷稅最高18.52％。圖／聯合報系資料庫
台灣外銷石油樹脂遭南韓課徵反傾銷稅最高18.52％。圖／聯合報系資料庫

南韓19日公布對台灣進口石油樹脂反傾銷初判結果，將課徵臨時反傾銷稅，泓達化工及其關係企業元良實業稅率為7.07%、椿樺化學為18.52%，其他廠商為7.07%。經濟部表示，將在終判前協助業者因應調查，爭取降低最終稅率。

因收到南韓國內業者申訴，南韓產業通商資源部貿易委員會自2020年起即針對相關產業損失進行調查，2024年1月展開反傾銷調查，並在12月19日開會，決定對原產地為台灣及中國的進口石油樹脂，課徵最高18.52％的臨時反傾銷稅。

據韓媒報導，因貿易委員會初步認定自台灣及中國輸入南韓的石油樹脂，對南韓國內產業造成損害，因此對自台灣及中國輸入的石油樹脂開徵反傾銷稅，對台灣的傾銷稅率為7.08％至18.52％，對中國的傾銷稅率為4.45％至7.55％。

海關統計2023年我國石油樹出口值為1.18億美元，外銷南韓137萬美元，約占石油樹脂總出口的1.15％，

經濟部表示，為協助業者因應韓方調查，貿易署將持續提供我商必要協助，盼爭取最終稅率可進一步降低，並將規劃舉辦採購洽談會及拓銷團，協助業者拓銷海外市場。

南韓 反傾銷稅 石油

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