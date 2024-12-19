中經院長連賢明談台廠的三擔心 「先理解川普在想什麼」

中華經濟研究院長連賢明19日表示，美國總統川普的關稅、移民、能源三大主軸政策，將對台灣帶來第二次供應鏈移轉、台灣廠商經營成本增加，以及推動綠色轉型產業受到牽連等三大經濟成長隱憂。

連賢明今日出席經濟日報舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，於《展望座談》2025年經濟大趨勢中，做以上表示。

連賢明提到，國內智庫近來被問到最多的問題，就是川普到底要做什麼？這些政策對台灣又會有哪些影響？但連賢明強調，你要知道川普會做什麼？必須要先理解川普在想什麼？而川普在想的是「全世界都在佔美國便宜，尤其是中國佔的最多」，因此川普所端出來的政策，就是希望讓大家都在佔美國便宜的情況能夠降低，甚至消失。

連賢明還指出，川普叫他自己是「關稅人」，川普希望對外加稅對內減稅；再則川普也認為移民也是來佔美國便宜的，他們不見得對美國有貢獻，可是卻來使用美國的各項社會福利，包括教育和醫療；還有川普根本不相信氣候變遷，他也不想花那麼多錢去補貼電動車、淨零科技等產業。

綜合上述這些川普新政策，究竟又會對台灣經濟產生哪些可能的影響呢？連賢明認為，首要衝擊是會不會造成台商供應鏈的第二次移轉，而這些可能衍生廠商在勞工成本、業務成本、管銷成本的增加，又會上升多少？此外，廠商也會思考若美國和中國的貿易戰再次開打，很多產業鏈就會跟中國產業愈來愈脫鉤，例如美國禁止使用中國電動車零組件，而非紅供應鏈會不會是台灣的機會？又該如何因應？

此外，川普也已放話上任後將打擊非法移民。對此，連賢明表示，這將造成美國勞工成本上升，通膨可能再起，而使得美國聯準會（Fed）的降息腳步慢下來，美國利率下降速度也沒有原先樂觀，這會不會影響台灣產業經營的成本，這部分也值得台灣廠商注意，並提早因應。

還有能源政策，連賢明說，這是台灣廠商第三個可能要擔心的重要議題。連賢明指出，過去台灣花很多時間在推動淨零，推動綠色能源轉型，若這些政策美國開始不願意支持了，現在很多廠商因補助而大力推展的供應鏈零組件產業會不會受到影響，應密切關注後續發展。