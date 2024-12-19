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報告：台電買下國內多數綠電 RE100會員採購量僅5%

中央社／ 台北19日電
台電。圖／聯合報系資料照
台電。圖／聯合報系資料照

RE100台灣2024報告今天出爐，點出目前台電買下國內多數再生能源，RE100會員在台灣採購量僅占全國的5%，正面臨再生能源供應不足、成本競爭力不足兩大問題。

「RE100台灣2024報告發表記者會」今天舉行，邀請經濟部能源署副署長李君禮、國立臺灣大學風險社會與政策研究中心主任周桂田共同開幕，並由RE100台灣合作夥伴中華經濟研究院發表報告，揭示RE100在台灣的倡議成果及市場觀察。

報告指出，目前已有超過120家外商及本土企業在台成為會員，以製造業用電占比最高、近93%，平均達成RE100的目標年為2036年，但目前台電購買大部分的再生電力（因躉購費率較高），RE100會員在台灣採購的再生電力僅占全國總量的5%。

根據報告內容，會員企業反映在台灣採購再生電力時，主要面臨兩大問題。

首先，再生能源供應不足，雖然需求快速增長，但現有基礎設施與供應能力未能完全滿足企業需求。第二，成本競爭力不足，台灣再生電力價格相較於其他地區及化石燃料電力價格仍具劣勢，成為採購時的重要考量因素。

報告特別聚焦於取消國產化規定的重要性，有助於降低再生電力成本，但RE100呼籲，未來台灣仍須在遵守國際貿易規範的前提下，持續促進在地產業的發展，建議可參考英國及歐盟的成功案例。

此外，報告深入分析市場中新創的採購模式，包括綠電憑證（T-REC）、長期購電協議（PPA）及電力零售選擇，並根據「3A原則」（可負擔性、易取得性及外加性）評估對企業的價值與挑戰。

台灣再生能源發展進程方面，李君禮指出，截至今天，已有374支離岸風機佇立台灣海峽，裝置容量3GW多，全球排名第7大，預計明年將超越比利時、成為第6名；但他不諱言，台灣要達成2050淨零碳排，不可能光靠風力、太陽能，需開發多元綠能，包含地熱、小水力、海洋能等。

同時，政府也已主導成立泛官股售電公司，並鼓勵公股銀行參與風電融資案，確保不同規模企業購得綠電。

再生能源 綠電

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