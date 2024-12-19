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施羅德：Fed 鷹式降息 逢低擇優布局股債機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會Fed）在18日降息1碼（即0.25個百分點），聯邦基金利率降至4.25~4.5%，符合市場預期。不過，Fed對2025年的利率預期縮減為降息2碼，顯示政策態度更為鷹派，美股、美債、原油、黃金都下跌，僅美元升值。

施羅德投信產品發展部協理蔡宛庭分析，Fed調整利率預期的原因主要是，Fed略微調高美國經濟成長預估值，但較明顯調高對通膨的預期。此外，考量川普新政府上任後，政策可能具不確定性，因此對貨幣政策採取較謹慎的做法。

蔡宛庭指出，歷史顯示，美國大選後股市大多反彈。統計過去十次美國總統大選後，不論美股或全球股，選後三個月、六個月及一年的漲幅平均分別約4%、8%和18%。

蔡宛庭表示，隨著利率維持較高的環境，加上川普可望放寬對金融、能源和科技巨頭的監管政策，預期這將有助於進一步提升美國大型企業的競爭力並推動未來的股價上升，而且讓科技股的漲勢擴散至金融等景氣循環類股。

在債市方面，蔡宛庭指出，Fed降息步調將放緩，但尚未考慮升息，顯示債市並未重新進入利空環境，只是高利率環境可能更久，因此短線上利率的大幅震盪恐已過度反應。

蔡宛庭表示，目前美國債券殖利率仍處於具吸引力水準，高於過去10年平均。另一方面，歐洲央行（ECB）降息空間較多，且歐洲公司債更具評價面優勢。整體來看，當前美國債券投資著眼參與高利環境，提供逢高鎖定息收機會，而歐洲債券不僅掌握息收還更有資本利得潛力，因此布局全球公司債可一舉掌握債市報酬契機。

Fed 美國聯準會 降息

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