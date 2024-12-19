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經濟與政策雙邊找平衡 鷹派降息市場震盪

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
今年最後一次FOMC會議後宣布降息一碼，將聯邦基金利率目標區間下調至4.25%-4.50%。路透
今年最後一次FOMC會議後宣布降息一碼，將聯邦基金利率目標區間下調至4.25%-4.50%。路透

今年最後一次FOMC會議後宣布降息一碼，將聯邦基金利率目標區間下調至4.25%-4.50%，此次降息雖符合預期，但由於聯準會對明年降息預期僅兩碼，使得美股大幅下挫、10年期公債殖利率走升、美元指數上揚。

保德信指出，聯準會主席鮑爾本次再度重申隨著經濟狀況發展而調整貨幣政策，接下來仍要看數據而定，已適度回應市場疑慮，而適時出手管理降息預期，亦符合higher for longer的利率環境，同時也反映目前美國經濟基本面表現仍相當堅實。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，這次聯準會「鷹派降息」的最主要原因，在於隨著通膨仍高於2%目標、經濟成長超出預期，而且川普當選總統後可能出臺的貿易、稅收和移民政策可能對全球經濟格局有不確定性，對於未來降息的預期將「審時度勢」，聯準會為明年採取更謹慎的貨幣寬鬆政策奠定基礎。

葉家榮進一步指出，最新公布的美國經濟數據呈現穩健成長，包括明年失業率預期下滑、上調美國GDP明年的成長率至2.1%，顯示勞動市場與經濟成長強勁的預期相吻合，但同時，通膨指標的核心PCE預期2025年將達到2.5%，高於9月預測，某種程度表明了過去兩年大幅下降的通膨，目前仍具有「黏著性」。

雖然美國債務未來有可能持續上揚，不過，葉家榮分析，自2000年以來無論是何黨何人執政，美國政府債務都是向上增加，反映出美國透過舉債的財政政策刺激外，也顯示美元在國際市場上的地位。目前市場利率已很大程度反映這些潛在影響，而且政策利率如何降至中性水準，才是後續影響美債殖利率的關鍵，看好現在正處於降息循環，美債殖利率反彈至近期高位後可望再次下滑。

再者，葉家榮認為，眼見目前違約率穩定在不到1.5%的歷史低檔，預期信用利差將維持低檔盤整，反而後續可持續觀察聯準會的降息進程，才是重點影響債市表現的關鍵因素，中期經濟成長趨緩或是聯準會持續降息的趨勢都將有利美債，預估公債殖利率將向下往政策利率靠攏，而現階段債券殖利率處於相對高點，不失為進場布局時點。

美國經濟 聯準會 降息

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