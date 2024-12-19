卓揆頒國家永續發展獎 盼公私部門協作達成三贏

行政院長卓榮泰19日出席「國家永續發展獎頒獎典禮」時表示，追求永續發展，將可達成「讓產業蓬勃發展」、「讓環境健康永續」及「讓國人幸福健康」的三贏局面，而國家能夠永續發展，都是靠所有得獎單位從過去到現在點點滴滴的努力、協作，大家都是推動永續發展的尖兵，期許繼續善用各位的智慧、經驗，為國家永續注入新的方向與力量。

卓榮泰指出，不論在氣候、環境、能源、農業等各面向，目前都已進入非常關鍵的時刻，因此中央與地方、政府與民間共同攜手合作，舉辦各式會議或研討會，深耕國家永續發展與ESG（環境保護、社會責任、公司治理）等議題。日前他也參加台北國際建築建材暨產品展開幕典禮，並宣示從公部門率先做起，希望帶動整體綠色工程、綠色採購與綠色服務。

卓榮泰說，他出席今日活動之前，已逐一看過每個單位的得獎理由介紹，各單位都在各自專業領域中，找到符合永續發展的經營方式；更重要的是，還提出未來的願景藍圖，找出創新做法。他常說：「行政團隊要為過去的老問題找新方法，要為今天的新問題找好方法」，這兩句話已在今日許多得獎者身上實現，感謝大家的專業表現，未來一定會成為政府在擬定和推動相關政策的重要參考依據。

卓榮泰表示，永續發展不僅是臺灣的議題，更是全世界的議題。在全球化時代，臺灣一定會與理念相同的民主夥伴國家，一起在永續發展的這條道路上彼此合作、共同努力。

卓榮泰強調，追求永續發展，將可達成三贏，首先，就是「讓產業蓬勃發展」。推動「永續」如能成為一項產業，將吸引更多人加入，集合更多智慧、資金、經驗，成為帶動國家永續發展的一股新興力量。他提到，近年來，儘管臺灣面對COVID-19大流行、地緣政治緊張等各種嚴峻挑戰，但2016年至2023年，我國經濟成長率平均達3.2%，今（2024）年更預測達4.27%，其中不乏新創新興產業的努力與貢獻，而政府目前也積極扶植傳統產業、中小微企業及新興產業發展，如此臺灣才能與世界接軌，貼合未來的潮流趨勢。

卓榮泰進一步表示，追求永續發展的第二項目標，就是「讓環境健康永續」。受到全球暖化影響，極端氣候日漸嚴重，所帶來的風災、水災都讓全臺農業及民生受到極大損害，其中花蓮更是在這幾次天災中首當其衝，因此給花東民眾一條安全回家的路，這個心願一定要加速完成。他也特別感謝地方首長在災時積極照顧人民，以及工程團隊努力搶修搶險，中央一定會與地方相互配合，在災前做好更多防範，強化各項硬體建設，以築成更安全的防護網，並持續推動低碳、淨零及二次能源轉型等相關政策，對抗極端氣候的影響，讓環境變得更健康。

卓榮泰指出，追求永續發展的最後一項終極目標就是「讓國人幸福健康」。賴清德總統常說他希望「國家人民健康、國家更強，讓世界擁抱臺灣」，而其領導國家的治國理念就是從「健康臺灣」、「均衡臺灣」、「團結臺灣」出發。其中，在「健康臺灣」方面，希望透過增進醫療品質、改善健保財務制度、提升醫護人員薪資福利等方面，來使國人健康獲得保障，並打造更安全穩定的生活環境。

卓榮泰強調，沒有一件事是單憑中央政府或地方政府之力能夠完成，也沒有一件事，是公部門或私部門能夠獨力完成，必須中央與地方、公私部門共同傾力合作，臺灣才能大步向前走。卓榮泰說，明(2025)年度中央政府總預算共編列1,161億元投入「綠色成長與2050淨零轉型」，並預計在2030年前陸續投入9,000億元預算，目前總預算還在立法院審議中，希望國會能夠給予支持，讓政府逐一實現「健康臺灣」、「均衡臺灣」、「團結臺灣」理念。

卓榮泰表示，推動永續要全國總動員，賴清德總統已在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，並持續密集開會，而環境部也密集召開相關會議，制定未來幾年環境永續的工作目標、減碳目標。而目標一旦出來就形成政策，政策一旦宣布，就要落實執行。賴總統曾說：「團結是永續的條件，唯有團結才能永續」，因此期盼各界攜手合作、團結一致、互助成長，讓國家永續議題成為全民共識，也讓健康的臺灣，成為永續的臺灣。