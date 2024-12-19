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台經院長張建一談川普 去預測一個不可預測的人很燒腦

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣經濟研究院院長張建一19日表示，這次美國聯準會（Fed）如預期降息1碼，但美股卻意外大跌，主因是美國聯準會主席鮑爾的會後聲明讓人擔心，包括美國通膨降溫進展不如預期且仍稍微偏高，以及未來川普總統新政策內容和對經濟的影響仍極不確定。

張建一今日出席經濟日報舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，於《展望座談》2025年經濟大趨勢中，做以上表示。

關於美國總統川普的不確定性，張建一指出，台經院內部也曾開會討論，大家從2016年擔心他當選、2020年期盼他當選、2024年則希望他不要當選，結論是「去預測一個不可預測的人，很燒腦，也實在很難預測」。

張建一認為，大家平常心就好，等川普出招再說，況且川普高關稅的第一槍，瞄準的竟還是他的盟友墨西哥和加拿大。「大家還是平安就好，等他真正出招再來應對」。只是，川普的關稅新政策，恐怕已不只是美中貿易戰，而將可能是全球貿易戰。

此外，關於未來美元走勢，張建一則是提到，美國還是全世界最大買家，美元必須強勢，才能跟全世界買更多東西。而在美元持續強勢下，台幣也會跟著美元走，台幣即使貶也不會貶太多，但他則是持續看貶日圓。

張建一並預期2025年台股仍是看漲，AI議題整年都有機會，但短期可能會面臨AI泡沫化，不過中長線是看好的。惟傳產還是會很辛苦，主要是受到大陸產能過剩衝擊影響，但倘若川普能夠結束俄烏戰爭，石化、鋼鐵、水泥等傳產就有機會迎來復甦。

倒是債券市場，張建一建議明年可以考慮布局，今年美國聯準會自9月啟動降息循環，已降息三次累計共降4碼，使得利率比三個月前整整低了一個百分點。

只是，美國聯準會這次也暗示明年可能只會降息兩次，且較先前預測的調降幅度小，張建一表示，外界預測最壞情況可能是降1碼，甚至會拖延至6月才再降息，主因過去幾個月，美國通膨率仍不斷走高，偏離了聯準會的2%長期目標，顯示美國通膨還是不穩定，一但有風吹草動，就可能影響美國聯準會決策，因此接下來仍要持續關注美國的CPI（消費者物價指數）和PCE（個人消費支出物價指數）。

川普 美國聯準會 降息

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