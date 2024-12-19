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台綜院長吳再益談2025年全球經濟成長 主要動能在亞洲

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣綜合研究院院長吳再益19日指出，2025年全球經濟成長主要動能在亞洲，亞洲在資訊、電子等高科技產品及其對全球經濟成長貢獻，皆已超過全球的一半，預期在未來的一年，還是會朝這樣的大趨勢在走。

吳再益今日出席經濟日報舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，於《展望座談》2025年經濟大趨勢中，做以上表示。

關於美國經濟，吳再益則認為，「沒有不好，只是通膨稍微高一點，因此它的降息步調才會比較遲緩」，但儘管降息籌碼縮小，美國整體經濟還是不錯的，預期今年美國的經濟成長率可達到2.8%，高於全球平均。尤其是美國的貿易逆差高達1兆美元，台灣整個GDP加起來都沒有1兆美元，「試問全世界哪一個國家可以承受1兆美元的貿易逆差，顯見美國經濟是非常有韌性」。

吳再益並提到，美國總統當選人川普已積極展開招商引資，以抵掉1兆美元的貿易逆差，日前日本軟銀集團創辦人孫正義宣布將投資美國1,000億美元，如此一來，十分之一就已到位。也因此，各機構對於美國明年經濟成長預測也從原本川普尚未端出新政策前的2.6%，提升至2.6%~3.0%。

至於歐元區，吳再益則認為，由於它已是一個老化的經濟體，不太可能有高成長，因此整個歐洲今年的經濟成長率預估只有0.8%，德國甚至可能呈現負成長，唯一比較好的是靠服務業創造經濟成長的西班牙，預期將能上看3%。況且歐元區目前還存在通膨壓力，未來歐元區要想再拉高經濟成長率，應會持續貨幣寬鬆政策。

此外，吳再益還提到鄰近的日本，他指出，日本已經失落30年， 之前所承受的通縮問題令日本非常困擾，目前日本的製造業採購經理人指數仍低於50，但服務業部分則已超過50，預期日本明年可望迎來溫和成長。

大陸方面，吳再益的觀察是，在內需消費和投資表現相對都不好的情況下，未來大陸經濟成長不太可能「保五」，甚至連4.5%都很難達成，頂多只有4字頭，甚至還可能面臨跟日本一樣的通縮惡夢。尤其接下來大陸還將面對川普2.0，但

「大陸政府肯定會強力做多，以改善內需問題，預期大陸的經濟應能緩步上來 」。

日本 美國經濟

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