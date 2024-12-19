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中研院所長許育進談台灣經濟 正向動力比負向動力大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中央研究院經濟研究所代理所長許育進19日表示，2025年台灣經濟成長動能，受惠AI技術和高效能計算等新興科技需求持續旺盛，再伴隨全球半導體產業進入擴張周期，可望維繫台灣相關產品及供應鏈的出口成長。惟需留意川普經濟新政策和大陸經濟成長趨緩對台灣出口的影響。但「正向動力比負向動力大」，也因此多家機構皆預測明年台灣經濟成長率將可上看3%。

許育進今日出席經濟日報舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」，於《展望座談》2025年經濟大趨勢中，做以上表示。

此外，許育進還提到，日前國發會副主委高仙桂出席該所 「2024總體經濟計量模型研討會」時指出，未來政府會持續鼓勵產業發展關鍵技術並加強投資AI新創，並且擴編科技相關預算，這些政策都將提高民間投資動能。

至於在民間消費部分，許育進指出，2025年也預期會持續溫和成長，包括明年軍公教調薪、基本工資也調升，再加上綜合所得稅免稅額和扣除額也跟著調高，加以廠商今年獲利成長，明年有很大機會將為員工調薪，同時廠商也會發放股利，這些都有助於提升民眾的可支配所得，進而帶動民間消費成長。

不過，許育進也提到，全球都關注的川普效應，將會是明年台灣經濟成長的最大不確定因素。尤其是川普提倡保護主義及美國利益優先，這些透過關稅進行貿易施壓的戰略目標，除了為增加美國出口和就業外，也是為了要防堵大陸洗產地，而在這樣的世界變局中，或許對台灣來說，會是個轉機，尤其是高階半導體、先進封裝、AI相關產業，這些都是科技戰中的戰略產業，將持續為台灣的科技與經濟扮演重要推力。

但，許育進提醒，當前大陸內需消費疲弱，經濟動能也平疲，若美國再對大陸加徵關稅，恐將導致美中重啟新一輪的美中貿易戰，進一步弱化大陸經濟動能，由於大陸目前仍是台灣最大出口市場，若大陸經濟動能趨緩，也會對台灣出口造成影響。

此外，許育進還特別提到，大陸內卷化也可能轉為輸出到全世界，這將使得亞洲的鋼鐵、水泥、石化和電動車零組件等產業面臨相當大威脅，尤其是對台灣傳統產業、 製造業、半導體成熟製程的復甦相對不利，需審慎因應。

半導體

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