永續績效獲肯定 新光金控榮獲國家永續發展獎

新光金控（2888）於日前行政院永續發展委員會公布的2024年國家永續發展獎得獎名單，從162個機關團體中脫穎而出，19日由行政院長兼國家永續發展委員會主任委員卓榮泰頒獎，新光金控董事長魏寶生代表受獎，肯定新光金控在企業永續發展領域的卓越成就。

國家永續發展獎遴選須經歷初選、複選及決選3階段選拔會議，評選基準更橫跨永續營運、淨零排放、數位化與資訊平權及多元包容職場等ESG各面向，是國內指標性永續獎項之一，更是目前少數的國家級永續獎項。

新光金控董事長魏寶生表示，新光金控秉持「低碳」、「創新」、「共好」的企業永續價值主張，除了積極響應我國的淨零政策等方向，也致力遵循國際永續框架，並在營運決策過程中導入永續思維，發揮金融核心影響力。新光金控不僅獲得國家級的永續發展獎，在國際永續評比中，連續4年入選世界指數(DJSI World)成分股、連續2年入選新興市場指數(DJSI-Emerging Markets)成分股雙榜，並勇奪2024年DJSI保險組世界第一，2024年MSCI ESG評級也獲得AAA最高評級。在在彰顯新光金控擘劃永續策略上的完整度，以及全方位提升永續發展的績效，並已晉升世界級產業領域領導者地位。

新光金控減碳目標已於今年2月正式通過科學基礎減碳目標倡議(SBTi)審核，透過設定積極的集團減碳規劃，實踐2050年淨零碳排之終極目標。營運方面，新光金控建立供應商管理流程、內部碳定價與節能獎勵機制，並打造綠建築，設置碳中和分行/櫃台、太陽能發電設備等，讓辦公室及服務中心等營運據點逐步轉型為「低碳據點」。投融資與商品方面，新光金控修訂「永續金融政策」，詳細審視高碳排產業的氣候變遷風險，並宣示逐步退出煤炭及非典型石油與天然氣相關產業。此外，更藉由開發零碳信用卡等金融商品，發揮金融核心職能，串聯價值鏈上、中、下游，一同為減碳盡一份心力。

新光金控近年力行「永續x數位 雙軸轉型」策略，藉由數位工具全面提升ESG成效，例如於2023年啟動「RegTech法遵科技專案」，建立集團AI智能法遵平台，讓跨子公司之間即時共享法學資料源，提升集團內部監理機制及效率；此外，設計用於偵測企業潛在漂綠行為，並獲得全球金融創新聯盟(GFiN)大獎的「防範漂綠精靈」方案等，都是嘗試以數位工具協助永續推動的案例。新光金控除了善用數位工具幫助內部流程改善及投資決策外，也善用數位力優化客戶體驗，例如新光人壽為全台首家推出家族聯絡網服務之保險公司，開放高齡要保人指定家庭成員擔任家族聯絡人，協助掌握及管理保單狀況，以守護高齡者經濟安全；新光銀行透過分行志工擔任數位工具種子講師，教導身障者如何利用手機開立數位存款帳戶，竭力降低其數位落差。

新光金控將員工視為永續經營的重要資產，多年來秉持「以人為本」的核心價值、打造DEI(多元、平等與共融，Diversity, Equality and Inclusion)職場，包含持續在性別平等議題上努力，除了長期追蹤男女同仁的薪酬比例外，無論在管理職或董事會女性比例之表現上皆優於民營同業水平，更設定「女性高階主管占比於2025年前達到30%」之目標。新光金控也提供全面性的員工支持計畫與福利，例如新光金控在2024年新增了2天有薪家庭照顧假，幫助同仁平衡工作與家庭生活，因應不時之需；面對「少子化」國安危機，新光人壽、新光銀行及元富證券更提供同仁每年二日全薪的「好孕假」/「陪好孕假」，讓同仁或其配偶欲接受人工生殖療程時多一個靠山。

未來，新光金控將持續發揮金融核心職能，致力由內而外擴大永續共好影響力，實現「光無所不在，心與你同在」的企業精神及價值。