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央行未對房市再祭管制 房仲：觀察329檔期是否回溫

中央社／ 台北19日電

中央銀行今天舉行第4季理監事會，未對房市提出新管制措施。房仲業者分析，央行未推出第8波管控措施，是肯定第7波選擇性信用管制對房市產生的效果；但目前央行對房市仍是「留校察看」，後續房市表現，還要觀察明年329檔期是否回溫。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，央行祭出第7波信用管制後，房市明顯降溫，不論是新青安申貸件數，還是5大行庫新承做房貸金額，今年第4季數據都較前3季顯著下滑，與央行降低不動產授信風險的目標相符，因此央行本次理監事會議按兵不動，讓既有政策持續發酵，符合外界預期。

周鶴鳴指出，房貸承作量放緩，且明年初為企業發放年終獎金的旺季，短期內民眾儲蓄金額可望提高，一來一往下，明年第1季房貸排隊現象，可望較今年底略為紓解；但農曆春節過後，新建案的交屋申貸需求再度增加，放款水位也將相對緊繃，屆時觀望氣氛可能會更濃厚。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，央行本次並未推出第8波管控措施，顯示央行短期管控效果應已見到初步成效；不過央行也表明，會注意周轉金是否有規避或違反規定的現象。

曾敬德表示，房市交易縮減，民眾對房價上漲的預期心理趨緩，且無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升，表示房市是趨於理性，自用是首購當道，央行擰緊房貸資金水龍頭效果顯著，未來應該會先檢視今年8月邀34家國銀「喝咖啡」後的改善方案是否落實。

曾敬德認為，央行未再繼續出手加重管制，房市也可鬆一口氣，但整體房貸趨緊縮狀況並未改變，房市後續表現，還需觀察新建案3大重點銷售檔期之一的329檔期是否回溫。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，央行此次按兵不動，除了肯定第7波選擇性信用管制對房市產生的效果外，也是因應明年全球政經變局先留一手，對房市是「留校察看」，還沒到「警報解除」；若明年第1季交易過熱，恐怕又將迎來第8波「震撼教育」。

徐佳馨預期，中國打房打出大衰退問題的前車之鑑不遠，加上2025年經濟表現趨緩，卻變局不斷；對房市來說，建商鬆一口氣，但在銀行放款仍有壓力下，整體交易要到農曆年後，才有機會見到曙光。

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