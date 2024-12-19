全球景氣放緩 112年工業網路銷售翻黑年減0.2%

受全球景氣放緩和高基期因素影響，112年工業及服務業電子商務交易金額為新台幣6兆8815億元，成長幅度僅1.4%，其中工業部門因製造業出口動能衰退，為近7年來首度翻黑，年減0.2%；服務業則受惠疫後批發零售等動能回溫，年增4.3%。

行政院主計總處今天發布112年電子商務統計結果，112年全體企業電子商務交易金額為6兆8815億元，其中工業部門4兆4375億元、占全體64.5%，以製造業4兆3929億元為大宗，主要為透過供應鏈管理系統（EDI）的接單銷售；服務業部門2兆4440億元、占35.5%，以批發及零售業1兆5737億元、運輸及倉儲業3517億元為主。

與111年比較，主計總處表示，112年電子商務交易金額增加919億元，成長幅度僅1.4%，主因全球經濟放緩，終端產品需求減弱，以及疫情期間電子商務快速發展墊高基期所致，其中服務業部門增加1002億元、年增4.3%，工業部門減少83億元、衰退0.2%。

就行業別觀察，批發及零售業因網路購物市場持續成長，增加364億元、年增2.4%；住宿及餐飲業、支援服務業（包含旅行社、租賃業）隨疫後需求大幅增加及電子化交易持續深化，成長幅度高達雙位數，分別年增32.9%及28.9%。

製造業方面，主計總處表示，受部分產業鏈持續調整庫存影響，減少151億元、衰退0.3%。運輸及倉儲業疫後載客人數雖呈提升，但因全球經貿動能下降，衝擊貨運收入，整體減少178億元、年減4.8%。

進一步觀察112年企業對企業（B2B）電子商務交易，金額為5兆3735億元、占全體78.1%，年減344億元，衰退幅度為0.6%，其中製造業減少142億元。主計處官員說明，B2B以製造業為大宗，112年受到全球景氣循環和高基期因素影響，因此呈現下滑。

此外，112年企業對個人和家庭（B2C）的電子商務交易金額為1兆5080億元、占比21.9%，年增1263億元，成長幅度為9.1%。主計處官員表示，疫後服務業復甦，為推升B2C成長的主要動力，和製造業相比呈現兩極化現象。

觀察106年以來國內電子商務交易規模變化，主計總處表示，整體交易金額由3兆8257億元，成長至112年6兆8815億元，增幅近8成；其中服務業部門成長1.3倍，109年因部分業別受疫情影響，僅年增10.4%，110年及111年因疫情催化宅經濟，成長幅度分別為3、2成左右，至112年則放緩為4.3%。

工業部門106年至109年年增率約介於4.3%至5.3%間，110年隨製造業生產暢旺大幅成長30.9%，111年持續穩定成長7.0%，但112年受出口疲弱影響，轉為年減0.2%。