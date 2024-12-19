快訊

全聯台中倉儲惡火釀奪命悲劇 施工營造商鞠躬致歉：會負起責任

板南線傳異常！1300名旅客被迫下車改搭 北捷曝原因

台中全聯倉儲大火最新災情「4死5傷5人失聯」 警消入夜持續搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

房市可以鬆口氣？房仲業：央行盯上周轉金 房貸趨緊狀況未變

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
央行今天召開理監事會議，會後央行總裁楊金龍舉行記者會，花了許多時間說明央行對房地產信用管制的嚴肅看法。記者邱德祥／攝影
央行今天召開理監事會議，會後央行總裁楊金龍舉行記者會，花了許多時間說明央行對房地產信用管制的嚴肅看法。記者邱德祥／攝影

央行今日舉行理監事會議，並未推出新的第八波管控措施，不過，房仲業者認為，央行也表明會注意周轉金是否有規避或違反規定的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上季理監事會議討論激烈，根據事後的會議紀錄可看出與會者對於房市有高度關切，因此祭出第七波選擇性信用管制措施。

曾敬德說，房市交易縮減，民眾對房價上漲之預期心理趨緩，且無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升，顯示房市不僅是趨於理性，自用尤其是首購當道，央行擰緊房貸資金水龍頭的效果相當顯著，未來應該會先檢視各銀行是否落實之前喝咖啡後的改善方案。

曾敬德指出，央行在房市控管上雖然沒有第八波，不過央行總裁也注意到幾種房貸的缺失樣貌，會加強辦理金融機構專案金檢，包括是否利用周轉金規避或違反規定，如利用周轉金變相給予寬限期，或者利用周轉金讓貸款成數上限增加，雖然沒有第八波規定，不過央行對於資金控管的BUG抓得相當精準。

至於房市樂觀預期降溫，市場呈現自用當道的市況，央行未再繼續出手加重管制，房市可稍微鬆一口氣，但是，曾敬德提醒，整體房貸趨緊縮的狀況並未改變，房市後續表現可能要觀察329檔期是否回溫。

央行 房市 房貸

延伸閱讀

女友交往時常開口借錢 分手後他催還52萬元不成告上法院

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

預售屋買氣退散！營建股和房價準備GG了？ 網：又想騙人接盤

中租-KY、和潤企業、裕融被王世堅指是「打房破口」！網酸：還以為是新青安

相關新聞

房市掀起「金龍海嘯」 楊金龍：覺得五味雜陳，我並非英雄

中央銀行今日召開第４季理監事會議，央行總裁楊金龍在會後記者會上被問到，因為央行在９月祭出第七波打炒房，房市掀起所謂「金龍...

央行理監事會／央行沒再加碼第八波房市管制 原因曝光

中央銀行19日召開理監事會議，決議利率按兵不動、房市管制「停看聽」。對於未再加碼第八波房市管制的原因，央行也提出說明。

央行第八波打炒房沒來 專家：明年春節後觀望更濃

央行2024年最後一次的理監事會議落幕，會中決議利率不變，也未祭出第八波打炒房，「靜觀其變」的決策，符合各界預期，也讓歲...

「我們需要一場綠色革命」 朱棣文：低碳能源成主導發展要件

諾貝爾物理學獎得主朱棣文今天表示，低碳能源、乾淨的水與空氣等將成主導全球發展要件，而人類的永續生存也面臨前所未有的挑戰，...

經濟與政策雙邊找平衡 鷹派降息市場震盪

今年最後一次FOMC會議後宣布降息一碼，將聯邦基金利率目標區間下調至4.25%-4.50%，此次降息雖符合預期，但由於聯...

房市可以鬆口氣？房仲業：央行盯上周轉金 房貸趨緊狀況未變

央行今日舉行理監事會議，並未推出新的第八波管控措施，不過，房仲業者認為，央行也表明會注意周轉金是否有規避或違反規定的現象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。