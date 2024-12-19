韓國擬對石油樹脂課臨時反傾銷稅 台廠影響有限
韓國貿易監管機構19日初步裁定，對來自台灣及中國的石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅。初步了解，包括和益、元良等台灣化工廠有生產石油樹脂，但銷往韓國數量有限，預料影響輕微。
韓聯社報導，韓國產業通商資源部貿易委員會表示，在最終裁決出爐前，將建議財政部把臨時反傾銷稅的稅率訂在4.45%到18.52%之間。
初步了解，國內生產石油樹脂廠商包括和益、元良等，但銷到韓國數量有限。化工業者表示，此次韓國祭出反傾銷稅，主要對象應該是中國業者，因為這幾年中國石化產能大量擴充，供給過剩，外溢到亞洲鄰近國家。
和益發言人黃俊哲表示，石油樹脂產品占公司營收比重僅1成左右，比重不高，而且主要是銷到東南亞等地區，韓國原本就有競爭業者，和益的石油樹脂銷韓數量十分有限，預料影響輕微。
石油樹脂是由石油腦裂解過程中產生的副產品加工而成的材料，常被拿來做為增黏劑，應用在柏油、油漆，以及進階的紙尿布、衛生棉等。石油樹脂按照顏色區分，主要分成一般應用的黃色樹脂，以及較高階的白色樹脂，近年面對中國等業者的低價競爭，台灣業者的主力已經轉到高階市場。
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