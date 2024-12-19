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國泰世華銀：Fed放緩降息路徑、明年降息空間估2碼

中央社／ 台北19日電

美國聯邦準備理事會（Fed）12月再降1碼（0.25個百分點），國泰世華銀行今天指出，跟據點陣圖推估，明年全年恐只有2碼的降息空間，但須考量未來加徵關稅對通膨的影響，以及美國經濟復甦態勢，實際降幅有待觀察。

國泰世華銀行今天發布聯邦公開市場委員會（FOMC）會後市場展望指出，美國經濟表現穩健但通膨下行緩慢，2025年降息步調存變數。

聯準會12月再降息1碼，政策利率調整為4.25%至4.50%區間，回顧今年共啟動3次降息、累計降4碼。

國泰世華銀指出，會後記者會Fed主席鮑爾（JeromePowell）透露，貨幣政策限制性已明顯下降，未來Fed在利續政策上將更為謹慎；即便美國勞動市場仍在降溫，但對日後通膨的預期較高，因此放慢未來降息步調。

國泰世華銀表示，根據本次點陣圖路徑透露，展望2025年或將有2碼（0.5個百分點）的降息空間，但須考量未來加徵關稅對通膨的影響，以及美國經濟復甦態勢，實際的降息幅度仍有待觀察。

國泰世華銀分析，2025年美國經濟表現穩健，在明年Fed放緩降息路徑以及川普料將減稅、放鬆監管的前提下，有助提振企業信心升溫。不過，後續應密切關注全球終端需求的復甦狀況、中國政策刺激對實體經濟的提振效果，以及川普加徵關稅、驅逐非法移民對於通膨的影響。

國泰世華銀指出，2025、2026、2027年降息路徑預期為2碼、2碼和1碼，終點利率上調至3%，透露長線降息空間減少。

國泰世華銀補充，在下次FOMC會議前，須持續關注通膨、就業數據的變化，包含個人消費支出物價指數（PCE）報告、消費者物價指數（CPI）報告及非農就業（NFP）報告。

國泰世華 美國經濟 降息

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